Vertrag um ein Jahr verlängert Stanislav Gonscharik bleibt Trainer des FC Brücken Sascha Nicolay 20.11.2026, 11:15 Uhr

i Stanislav Gonscharik bleibt Spielertrainer des FC Brücken. Der 34-Jährige geht damit in seine fünfte Saison im Verein. Stefan Ding

In seine fünfte Spielzeit als Spielertrainer wird Stanislav Gonscharik beim FC Brücken gehen. Abteilungsleiter MP Alles nennt Gründe, warum die Zusammenarbeit mit dem Ex-Oberliga-Spieler verlängert wurde. Auch Co-Trainer Maximilian Mey bleibt.

Stanislav Gonscharik bleibt Spielertrainer des FC Brücken. Das verkündete Marc-Philipp Alles, der Fußball-Abteilungsleiter des A-Klasse-Vereins. „Wir haben mit „Stani“ um ein weiteres Jahr verlängert“, sagt Alles und erklärt: „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden, und auch die Jungs wollten, dass er weitermacht.







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