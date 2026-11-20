In seine fünfte Spielzeit als Spielertrainer wird Stanislav Gonscharik beim FC Brücken gehen. Abteilungsleiter MP Alles nennt Gründe, warum die Zusammenarbeit mit dem Ex-Oberliga-Spieler verlängert wurde. Auch Co-Trainer Maximilian Mey bleibt.
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Stanislav Gonscharik bleibt Spielertrainer des FC Brücken. Das verkündete Marc-Philipp Alles, der Fußball-Abteilungsleiter des A-Klasse-Vereins. „Wir haben mit „Stani“ um ein weiteres Jahr verlängert“, sagt Alles und erklärt: „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden, und auch die Jungs wollten, dass er weitermacht.