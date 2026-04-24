Direktes Duell am Sonntag Spvgg Fischbach und BSV schielen auf Rang zwei Björn Peters 24.04.2026, 13:31 Uhr

i So treffsicher wie zuletzt - hier fällt das 2:0 beim 7:1-Sieg gegen den SV Weiersbach - will sich der Bollenbacher SV (in grün) auch im Derby bei der Spvgg Fischbach präsentieren. Michael Greber

Im Derby in Fischbach geht es noch immer um den zweiten Platz. Gast BSV hat die besseren Karten, auch wenn Keeper und Co-Trainer Timo Furtwängler fehlt – und den Verein am Ende der Saison verlässt.

Der 26. Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld bringt ein Derby, das gleichzeitig ein Verfolgerduell um Rang zwei ist. Wenn die Spvgg Fischbach am Sonntag, um 15 Uhr, den Bollenbacher SV empfängt, treffen einige junge Spieler aufeinander, die in den Jugenteams der JSG Nahetal (Weierbach, Fischbach, Kirchen-, Mittel- und Nahbollenbach) zusammengespielt haben.







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