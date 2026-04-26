Das Rennen um den zweiten Platz in der A-Klasse Birkenfeld bleibt spannend. Die SG Rhaunen/Bundenbach und die Spvgg Fischbach dürfen noch hoffen. Im Tabellenkeller ist die nächste Entscheidung gefallen. Der SV Mittelreidenbach steigt ab.
Lesezeit 5 Minuten
Spitzenreiter VfR Baumholder II machte in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld seine Hausaufgaben mit Bravour und ist nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. Durch die Niederlage des TuS Hoppstädten ist den Westrichern der zweite Platz schon sicher.