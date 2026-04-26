SV Mittelreidenbach steigt ab Spvgg Fischbach lässt dem BSV im Derby keine Chance Sascha Nicolay 26.04.2026, 21:13 Uhr

i BSV-Kapitän Christopher Kornetzky köpft die Kugel vor Jonas Germann von der Spvgg Fischbach weg. Am Ende triumphierten die Fischbacher im Derby 5:1. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das Rennen um den zweiten Platz in der A-Klasse Birkenfeld bleibt spannend. Die SG Rhaunen/Bundenbach und die Spvgg Fischbach dürfen noch hoffen. Im Tabellenkeller ist die nächste Entscheidung gefallen. Der SV Mittelreidenbach steigt ab.

Spitzenreiter VfR Baumholder II machte in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld seine Hausaufgaben mit Bravour und ist nur noch einen Sieg von der Meisterschaft entfernt. Durch die Niederlage des TuS Hoppstädten ist den Westrichern der zweite Platz schon sicher.







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