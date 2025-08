Zum Start in die neue Saison der A-Klasse präsentierten sich zwei der drei Aufsteiger (Partie des SV Weiersbach in Buhlenberg wurde verlegt) stark. Beide siegten zu null und belegen in der Tabelle die Plätze zwei (SG Unnertal) und drei (SG Rhaunen/Bundenbach). Primus ist die Spvgg Fischbach, die den ASV Langweiler/Merzweiler 5:1 besiegte.

Einen Fehlstart erlebte überraschend der FC Brücken beim TuS Mörschied II. Vizemeister Bollenbacher SV rettete in der Nachspielzeit gegen den SV Mittelreidenbach wenigstens noch ein Remis.

Bollenbacher SV – SV Mittelreidenbach 2:2 (1:1). „Wir waren spielbestimmend, hatten Kontrolle und ein Chancenplus“, beschrieb BSV-Trainer Carsten Fuchs den ersten Abschnitt mit drei Alutreffern der Gastgeber von Torben Retzler, Florian Decker und Christian Horbach. „Mittelreidenbach war nicht wirklich gefährlich, außer bei Standards.“ Die Gäste gingen durch einen Kopfball von Julian Mach nach einer Ecke in Führung (22.). Den späten Ausgleich der Gastgeber in Hälfte eins markierte Florian Decker in der Nachspielzeit (45.+3). Im zweiten Abschnitt drückte der BSV, aber das erste Tor machte wiederum der Gast. Mach versenkte einen Freistoß aus 18 Metern (53.). Die Gastgeber trafen erneut in der Nachspielzeit: Torben Retzler sorgte für die Punkteteilung (90.+1).

SV Niederwörresbach – Spvgg Wildenburg 1:2 (1:0). „Ein Remis wäre für mich das gerechtere Ergebnis gewesen“, spielte SVN-Vorsitzender Alexander Fuhr vor allem auf die letzten Minuten an. Das Derby war eine kampfbetonte, chancenarme Partie, in dem die Spvgg Wildenburg „das effizientere Team“ war. Niederwörresbach hatte im ersten Abschnitt leichte Vorteile und führte zur Pause durch einen Treffer von Simon Schellenberg (25.). 15 Sekunden nach Wiederanpfiff glich Björn Schwarz für die Gäste aus. Dann brachte Pascal Hagner die Wildenburg in Front (69.). In den letzten zwei Minuten gab es zwei ganz dicke Chancen für den SVN. Zunächst gab es einen Lattentreffer (89.), dann hielt Gäste-Schlussmann Marc-André Lautz einen von ihm selbst verursachten Foulelfmeter von Jakob Lauwe (90.+1). Die Wildenburgen Pascal Hagner (73.) und Thorsten Ströher (90.) bekam Zeitstrafen aufgebrummt.

Spvgg Fischbach – ASV Langweiler/Merzweiler 5:1 (2:1). Nach 20 prima Anfangsminuten führten die „Eulen“ nach zwei Kopfballtoren von Furkan Deniz (6./Eigentor) und Johannes Pfeiffer (15.) bereits mit 2:0. Danach kam Langweiler durch Kampf besser ins Spiel. Zudem ließ Fischbach dem Gast zu viel Raum. „Wir waren undiszipliniert und ungeordnet und haben die Kontrolle verloren“, monierte Spvgg-Trainer Martin Fey. „Langweiler hat dann das Spiel gezogen.“ Gegen Julian Heinz, der zweimal (20., 22.) über rechts zu gefährlichen Abschlüssen kam, konnte Keeper Marc Roth noch den Anschluss verhindern, indem er den Ball an den Pfosten beziehungsweise die Latte lenkte. Doch in der 25. Minute kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter, den Fabian Kuhn verwandelte, dann doch zum Anschluss. „Ich war froh, dass wir das 2:1 in die Pause gerettet haben“, beschrieb Fey den Druck Langweilers für den Rest des ersten Abschnitts. Entgegen der Erwartung Feys setzten die Gäste nach Wiederanpfiff ihren Lauf nicht fort. „Das haben wir dann ganz souverän gemacht, auch spielerisch“, beschrieb Fey die zweite Hälfte. Weitere Tore von Tim Purper (57.) und Maurice Petry (70., 75.) machten Fischbach zum ersten Tabellenführer der Saison. Einen höheren Sieg verhinderte Langweilers Torwart Jahn Threin, unter anderem mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Carsten Heppner (80.). „Aufgrund der ersten 20 und der letzten 45 Minuten war es ein verdienter Sieg“, zog Fey Bilanz. Lob gab es für Schiri Felix Reiser (Pfaffen-Schwabenheim).

SG Unnertal – SV Heimbach 4:0 (1:0). Aufsteiger Unnertal startete mit dem Derbysieg perfekt in die A-Klasse. „Ich bin stolz auf die Mannschaft“, freute sich SG-Abteilungsleiter Luca Schäfer nach einem „souveränen Sieg“, der auch „in der Höhe verdient“ war. Schäfer fiel keine echte Torchance für Heimbach ein. „Wenn wir drei Tore rein bekommen schießen wir vorne halt vier“, sagte SG-Trainer Enrico Willrich in Vorfeld. Nun, mit den vier eigenen Toren lag er richtig. Er selbst eröffnete den Torreigen (25.), Princewill Amaechi (52., 78.) und Mohamed Hadi Alizadeh (82.) legten nach. Zudem ließen die Gastgeber noch einiges liegen. Unter anderem ballerte Willrich aus drei Metern übers Tor (49.).

TuS Mörschied II – FC Brücken 2:1 (0:1). „Ohne die Rote Karte wäre es wohl 0:1 ausgegangen“, wies Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker auf die alles ändernde Situation in der 77. Minute hin. Da bekam Brückens Keanu Thomas wegen Notbremse Rot. Die Gäste führten durch ein Tor aus der 13. Minute, als Jens Giebel eine Ecke am kurzen Pfosten direkt nahm. „Das sah einstudiert aus“, analysierte Becker. Danach versäumte Brücken es, trotz Überlegenheit, aufs zweite Tor zu gehen. Der zweite Abschnitt war ausgeglichen, die einzige Chance war ein Freistoß von Brückens Trainer Stanislav Gonscharik, den FC-Keeper Adrian Hartenberger zur Ecke abwehrte (51.). Dann kam die 77. Minute mit der Notbremse an Ian-Paul Famulla – und danach drehte Mörschied das Spiel. 83. Minute: Balleroberung von Famulla an der Eckfahne, Eindringen in Strafraum, Rückpass auf Edgar Luft – 1:1. 86. Minute: Nach einer schönen Kombination schließt Luft erneut ab – 2:1 Siegtreffer. Am Ende vergab Famulla noch leichtfertig das 3:1 (90.).

TuS Hoppstädten – SG Rhaunen/Bundenbach 0:3 (0:3). „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, fasste Hoppstädtens Abteilungsleiter Peter Schmidt den Auftritt im ersten Spielabschnitt zusammen, in dem „schlimme Abstimmungsfehler“ dreimal zu Torvorlagen führten, während der TuS komplett ohne Torchance blieb. „Ohne Christopher Höhn hätte es doppelt so hoch stehen können“, lobte Schmidt seinen Torwart. Moritz Bauer (12./Strafstoß, 38.) und Vitali Schadt (31.) nahmen für die Gäste die angebotenen Vorlagen dankbar an. Zur zweiten Halbzeit kam Hoppstädten verändert aus der Kabine. „Jetzt war die Körpersprache auch da“, sagte Schmidt. Innerhalb der nächsten zehn Minuten gab es drei Großchancen durch Joshua Kleis (49.), Ergi Cybi (52.) und Maik Winter (55.), die jedoch alle von Rhaunens Keeper David Hebel entschärft wurden. „Die hält er super“, lobte Schmidt. Eine Viertelstunde später traf Sebastian Schöpfer die Latte (70.). Das war die letzte Chance für Hoppstädten. Rhaunen hatte danach noch zwei Eins-gegen-eins Situationen, aus denen TuS-Keeper Höhn als Sieger hervorging. Tom Grasmück erhielt eine Zeitstrafe (TuSH/86.).

VfR Baumholder II – FC Bärenbach 4:2 (2:1). Baumholders Trainer Jonas Gedratis berichtete von einem „absolut verdienten Sieg“. Der Coach schwärmte von „fast perfekten“ ersten 35 Minuten. „Wir hatten gute Laufwege, haben Ball und Gegner beherrscht und keine einzigen Totschuss zugelassen“, zählte er auf. Marcel Gutendorf per Kopf nach einer Ecke (15.) und Raphael Allkofer, der eine Kombination von Lucca Buchner, der sich stark durchsetzte, und Marcel Lichtenberger vollendete (23.) sorgten für Zählbares. Ein eigener Freistoß an der Sechzehnerkante änderte dann alles. Torwart Julian Staudt chippte in die Mitte der eigenen Hälfte. Bärenbach antizipierte gut, eroberte den Ball und Sekunden später erzielte Sandro Setz den Anschluss (35.). „Damit haben wir den Gegner zurück ins Spiel gebracht“, haderte Gedratis. „Unsere Dominanz war nicht mehr vorhanden.“ Die Gäste kamen jetzt in die Zweikämpfe und waren besser. Trotz einiger Abschlüsse Bärenbachs und zweier Riesenchancen von Allkofer (41., 43.), blieb es bis zur Pause beim knappen 2:1. Kurz nach Wiederanpfiff: Baumholder bekommt nach einem Einwurf Bärenbachs keinen Zugriff, Flanke, Aufsetzer, Robin Heinen drückt am langen Pfosten ein – 2:2 (47.). Nach einer Großchance der Gäste zur Führung (63.) kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel und Maximilian Ulbig besorgte die erneute Führung (70.). Danach gab es auf beiden Seiten keine Chancen mehr bis in die Nachspielzeit. Nach einem langen Ball lief Ismael Magassa allein aufs Tor zu und schloss aus 20 Metern unhaltbar zum Endstand ab (90.+1).