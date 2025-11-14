Spitzenspiel Dritter gegen Zweiter steigt in Bundenbach

Mit einem Heimsieg im direkten Duell könnte die SG Rhaunen/Bundenbach mit dem TuS Hoppstädten auf Rang zwei nach Punkten gleichziehen. Beide Seiten sind voll motiviert – und die Zuschauer können auch zur Toilette gehen...
Lesezeit 5 Minuten
Am Wochenende geht der 16. Spieltag und gleichzeitig der Rückrundenstart der Fußball A-Klasse Birkenfeld über die Bühne. Dabei gehen mit dem TuS Hoppstädten, der SG Rhaunen/ Bundenbach, dem SV Buhlenberg, der Spvgg Wildenburg und dem FC Bärenbach gleich fünf aussichtsreiche Kandidaten auf die Verfolgung von Herbstmeister VfR Baumholder II und in den Kampf um die Aufstiegsrennen.