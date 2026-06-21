157 Mannschaften müssen auf 10 A-Klassen im SWFV verteilt werden. Einen Antrag aus dem Kreis Birkenfeld hält der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach für „Quatsch“. Der SV Oberhausen könnte zum Spielball werden.
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Wo spielt mein Verein in der kommenden Saison? Diese Frage klärt der Spielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbands ab Montag in Edenkoben. Es könnte zu heißen Diskussionen kommen, wenn die künftigen Spielklassen eingeteilt werden, denn schon jetzt steht fest, dass Härtefälle und veränderte Ligen-Zuschnitte kaum zu vermeiden sind.