Spannende Klasseneinteilung Spielt die A-Klasse Birkenfeld nur mit 14 Mannschaften? Sascha Nicolay 21.06.2026, 13:32 Uhr

i Spielen der Bollenbacher SV und der SV Oberhausen in der kommenden Saison wieder gegeneinander? Aktuell scheint das nahe liegend, wenn es um die Einteilung der A-Klassen geht. Doch sicher ist das noch lange nicht. Michael Greber

157 Mannschaften müssen auf 10 A-Klassen im SWFV verteilt werden. Einen Antrag aus dem Kreis Birkenfeld hält der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach für „Quatsch“. Der SV Oberhausen könnte zum Spielball werden.

Wo spielt mein Verein in der kommenden Saison? Diese Frage klärt der Spielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbands ab Montag in Edenkoben. Es könnte zu heißen Diskussionen kommen, wenn die künftigen Spielklassen eingeteilt werden, denn schon jetzt steht fest, dass Härtefälle und veränderte Ligen-Zuschnitte kaum zu vermeiden sind.







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