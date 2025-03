Spannend geht es an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach zu. Hinter dem souverän führenden TuS Winzenheim, der 50 Zähler auf seinem Konto hat, liefern sich der VfL Rüdesheim und die SG Soonwald einen heißen Kampf um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt. Am Sonntag kommt es auf dem Sportplatz am Rosengarten zum direkten Aufeinandertreffen der Verfolger. Mit 45 Punkten liegen die zweitplatzierten Rüdesheimer um einen Zähler vor ihrem Gast aus dem Soonwald.

Während der VfL zuletzt einen Lauf hatte, mussten die Soonwälder zwei Niederlagen hintereinander einstecken. Dass sein Team trotzdem alle Chancen hat, in Rüdesheim zu bestehen und weiterhin im Rennen um die vorderen Tabellenplätze zu bleiben, davon ist SG-Trainer Lars Flommersfeld überzeugt. „Wir werden jetzt vom Gejagten zum Jäger“, sagt der Coach, der weiter auf das Potenzial seiner Mannschaft setzt. „Wir haben die vergangenen Spiele nur verloren, weil wir unsere guten Chancen nicht genutzt haben“, verdeutlicht Flommersfeld.

Für sein Team bestehe im Übrigen keinerlei Druck, unbedingt aufsteigen zu müssen. „Alles kann, nichts muss“, lautet das Motto bei der SG. „Natürlich gibt der Tabellenplatz einen möglichen Aufstieg her. Doch es ist eher ein langfristiges Ziel. Vorrangig wollen wir unsere Spielprinzipien und Trainingsinhalte entwickeln und auf den Platz bringen. Die Spieler sollen sich taktisch und spielerisch fortentwickeln. Das war von Anfang an unser Ziel, und ansonsten sehen wir einfach von Spiel zu Spiel“, sagt der Trainer. Das Sahnehäubchen auf eine bislang erfolgreiche Saison könnte der Gewinn des Kreispokals darstellen. Mit einem Sieg im Halbfinale würde die SG Soonwald das Endspiel auf eigenem Platz in Seibersbach bestreiten. „Das wäre natürlich ein Traum“, bekennt Flommersfeld.

VfL Rüdesheim - SG Soonwald (Hinspiel 3:3). „Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken, unabhängig vom Gegner. Das gilt auch gegen den VfL Rüdesheim. Wir werden richtig malochen und engagiert zur Sache gehen“, gibt Flommersfeld als Marschroute aus. (So tippt Lars Flommersfeld: 1:2)

TuS Hackenheim II - TuS Roxheim (5:0). Für die Roxheimer läuft es seit der Winterpause nicht gut. Die Hackenheimer sind auf eigenem Platz der Favorit. (2:0)

Karadeniz Bad Kreuznach - TuS Winzenheim (2:4). Dass der zuletzt überragende Karadeniz-Akteur Mihai Tanase aufgrund seiner Roten Karte, die er gegen die SG Soonwald kassiert hat, gesperrt ist, könnte sich für den TuS Winzenheim als vorteilhaft erweisen. Der Soonwald-Coach sieht den Tabellenführer auch auf dem schwer zu bespielenden Kunstrasen im Salinental vorne. (1:3)

FC Bad Sobernheim - SG Gräfenbachtal (1:0). Die Hausherren haben individuell starke Spieler in ihren Reihen. Doch die SG Gräfenbachtal präsentiert sich derzeit in guter Form und als Team. „Die können durchaus einen Punkt mitnehmen“, sagt Flommersfeld. (1:1)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II - SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II (8:1). In dieser Begegnung sind die Rollen klar verteilt. Der Tabellenletzte dürfte es trotz seines 6:3-Siegs vom vergangenen Spieltag schwer haben, am Glan zu bestehen. (2:0)

TSV Langenlonsheim/Laubenheim - TSV Hargesheim (2:3). Das Team von der unteren Nahe hat mit Personalproblemen zu kämpfen. „Der TSV Hargesheim wird sich durchsetzen. Die haben Qualität und einen breiten Kader zur Verfügung“, erwartet der Soonwald-Coach einen Auswärtssieg. (1:4)

SG Alsenztal - TuS Pfaffen-Schwabenheim II (4:1). Die Hausherren haben in Dennis Weber und Serdar Yildiz zwei Toptorjäger der Liga in ihren Reihen. Gegen den Vorletzten ist die SG Alsenztal auch deshalb klar favorisiert. (3:0)

SV Medard - SG Eintracht Bad Kreuznach II (1:0). „Der SV Medard hat im Moment etwas Probleme“, weiß Lars Flommersfeld. Er schätzt die Eintracht daher auch auf fremdem Geläuf stärker ein. (2:4)