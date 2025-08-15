Ein Spielabbruch und eine Partie mit 16 Toren – die beiden Donnerstag-Spiele in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hatten es in sich. Doch auch in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 passierte einiges.

A-Klasse Bad Kreuznach

FC Bavaria Ebernburg – SG Gräfenbachtal abgebrochen. Es waren nur noch wenige Minuten zu spielen, als sich ein Spieler der SG Gräfenbachtal beim Stand von 1:1 schwer verletzte und auf dem Platz behandelt werden musste. Schnell war klar, dass die Partie nicht fortgesetzt werden kann – zum einen wegen der Behandlung, zum anderen, weil der Rasenplatz in Ebernburg nicht über Flutlicht verfügt und es nach einer längeren Halbzeitpause und zwei Trinkpausen dunkel wurde. „Der Spieler musste auch noch im Dunkeln weiter behandelt werden“, berichtete Benjamin Groß von den Umständen. Der Schiedsrichter bot beiden Mannschaften an, die Partie aufgrund der fortgeschrittenen Spielzeit regulär abzupfeifen. „Aber das wollten weder die Gräfenbachtaler noch wir. Wir wollten beide die drei Punkte, die in der restlichen Spielzeit ja auch noch möglich gewesen wären. Deshalb hat der sehr gute und umsichtige Schiedsrichter das Spiel dann abgebrochen“, berichtete Groß. Wie es nun weitergeht, entscheidet die Gebietsspruchkammer Nahe um ihren Vorsitzenden Sascha Keßler. Denkbar sind zwei Szenarien: Eine Neuansetzung aufgrund des Spielabbruchs wegen Dunkelheit oder aber eine Wertung mit 1:1 aufgrund der kurzen Restspieldauer. Groß hatte bis zum Abbruch kein besonders gutes Spiel gesehen. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Jelle Ackermann in Führung gegangen (40.). Die tief stehende Sonne hatte sowohl Ackermann als auch Torwart Groß geblendet, sodass eine Kopfball-Rückgabe ins eigene Tor trudelte. Die Ebernburger hatten deutlich mehr Spielanteile und kamen durch Edgar Schneider zum Ausgleich (60.). Aufgrund ihrer Überlegenheit waren die Gastgeber näher am Sieg dran, allerdings hatten die Gräfenbachtaler kurz vor dem Abbruch nach einem Freistoß eine Mehrfach-Chance. In der 85. Minute ermeckerte sich Bavare Ackermann zudem noch eine Gelb-Rote Karte.

SG Hüffelsheim II – SG Eintracht Bad Kreuznach II 15:1 (7:0). Der Aufsteiger hatte ein starkes Team aufgeboten. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, zudem haben wir nie nachgelassen. Auch weil ich für die nachrückenden Spieler von der Bank Reizpunkte gesetzt habe, die sollten sich nämlich für die nächsten Aufgaben empfehlen“, erklärte SGH-Trainer Marco Dörner. Mit fünf Treffern glänzte vor allem Philipp Klein. Die Eintracht-Akteure waren zwar in allen Belangen unterlegen, ließen sich aber nicht hängen und zeigten sich extrem fair. Im ganzen Spiel gab es nur eine Gelbe Karte, in der Anfangsphase für einen Hüffelsheimer. Torfolge: 1:0 Felix Jost (6.), 2:0 Nikolai Staub (12.), 3:0 Marciano Rehbein (14.), 4:0 Christian Hahn (16.), 5:0 Maximilian Mathern (33.), 6:0 Matteo Rehbein (36.), 7:0 Philip Klein (43.), 8:0 Klein (48.), 9:0 Klein (51.), 10:0 Jost (52.), 11:0 Staub (64.), 11:1 Attila Özdemir (66.), 12:1 Klein (74.), 13:1 Fabian Stelzel (77.), 14:1 Klein (78.), 15:1 Thomas Röth (78.).

B-Klasse Bad Kreuznach

TSG Planig II – TSV Bockenau II 9:0 (7:0). Einen gelungenen Auftakt ins Jahrmarktswochenende feierte die zweite Mannschaft der TSG. „Eine fast perfekte Chancenauswertung in der ersten Hälfte“, erzählte TSG-Coach Jonas Schenk, der sichtlich zufrieden mit seinem Team war. Sieben Tore vor der Pause können sich bei einer Hitzeschlacht sehen lassen. Stürmer Mathias Jung (3., 21., 34., 40.), der gleich zu Beginn des Matches ins Netz traf und seinem Team mit einem Hattrick die 6:0-Führung sicherte, wurde von Schenk als „Spieler des Spiels“ bezeichnet. Leon Karbach verwandelte einen Elfmeter (10.) und weitete die Führung (41.) aus. Zudem traf auch Ahmad Shirsaban (37.). „Das war eine gute Teamleistung, der Sieg war zu keiner Sekunde bedroht“, schwärmte TSG-Vorsitzender Michel Schäfer, denn auch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste keinen Treffer landen. Daniel Meisenheimer (56.) und Kaan Dastan (85.) setzten mit ihren Toren den Schlusspunkt.

VfL Rüdesheim II – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 6:0 (3:0). „Wir waren doch sehr überlegen, den Sieg haben wir auch in der Höhe verdient“, berichtete Alexander Thomas, Vorsitzender des VfL. Leandro Gulipa (22.) brachte die Rüdesheimer mit einem schönen Freistoßtor auf die Siegerstraße, nachdem Silas Glockner (2.) den Führungstreffer vorgelegt hatte. 15 Minuten nach Gulipas Treffer traf Glockner erneut. „Das Tor wurde von hinten bis nach vorne mit wenigen Ballkontakten durchgespielt“, erzählte Thomas, der diesen Treffer besonders lobte. Mit einer 3:0-Führung im Rücken traten die Gastgeber auch in der zweiten Hälfte selbstbewusst auf. Maurice Schmidt (57.) legte weiter zum 4:0 auf, und auch die Einwechslungen durch Trainer Leandro Gulipa fruchteten. Pascal Heinen (81.) erhöhte 20 Minuten nach seiner Einwechslung auf 5:0, und Kevin Murschel, der in der 82. Minute eingewechselt wurde, traf in der letzten Minute. „Das Team hat das zusammen sehr gut gemacht“, sagte Thomas zufrieden.

SG Guldenbachtal II – TuS Roxheim 2:5 (0:1). Tim Baumgärtner, der gleich dreimal traf (5., 52., 83.), eröffnete das Match mit einem frühen Tor. Noch in der ersten Hälfte rollte der Ball erneut über die Torlinie der Gastgeber, doch der Schiedsrichter pfiff den Treffer aufgrund eines Foulspiels zurück. Fast wäre den Gastgebern schon vor der Pause der Ausgleich gelungen, doch TuS-Torhüter Can Bagci rettete die Führung mit einem gewonnenen Eins-gegen-Eins-Duell – die größte Chance der SG in Hälfte eins. „In der zweiten Hälfte haben wir kurz das Spielkonzept verloren“, gab der Roxheimer Spielertrainer Julian Reimann zu. Durch Leon Lindner (47.) gelang den Gastgebern der Ausgleich, der fünf Minuten später durch Baumgärtner wieder zunichtegemacht wurde. Doch die 2:1-Führung des TuS hielt nicht lange an, in der 57. Minute traf Lindner erneut. Mit fortschreitender Spieldauer bewiesen die Roxheimer immer mehr Stärke: Dominik Weber traf in der 69. Minute zum 3:2. Jan-Felix Zengerling (77.) und Baumgärtner bauten die Führung weiter aus. „Da trifft Tim von 18 Metern aus einem unmöglichen Winkel“, erzählte Reimann.