Rettungshubschrauber in Medard Spielabbruch nach medizinischem Notfall Jens Fink 21.09.2025, 21:22 Uhr

i Trotz aller Ballfertigkeiten tat sich Tabellenführer SG Soonwald (weiße Trikots) bei Kellerkind SG Nordpfalz schwer. Klaus Castor

Ein Spiel abgebrochen, ein weiteres ausgefallen. In der A-Klasse wurden nur sechs Partien beendet, und der Spitzenreiter zitterte sich zu einem Dreier.

Mit einer gehörigen Portion Glück gewann die SG Soonwald ihr Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Nordpfalz mit 2:1 und bleibt damit Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit ihrem 4:1-Sieg gegen Bavaria Ebernburg kletterte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II auf Tabellenplatz zwei und verdrängte den VfL Simmertal, der bei einem Torfestival bei Eintracht Bad Kreuznach II drei Punkte liegen ließ.







