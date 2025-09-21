Rettungshubschrauber in Medard
Spielabbruch nach medizinischem Notfall
Trotz aller Ballfertigkeiten tat sich Tabellenführer SG Soonwald (weiße Trikots) bei Kellerkind SG Nordpfalz schwer.
Klaus Castor

Ein Spiel abgebrochen, ein weiteres ausgefallen. In der A-Klasse wurden nur sechs Partien beendet, und der Spitzenreiter zitterte sich zu einem Dreier.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einer gehörigen Portion Glück gewann die SG Soonwald ihr Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Nordpfalz mit 2:1 und bleibt damit Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit ihrem 4:1-Sieg gegen Bavaria Ebernburg kletterte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II auf Tabellenplatz zwei und verdrängte den VfL Simmertal, der bei einem Torfestival bei Eintracht Bad Kreuznach II drei Punkte liegen ließ.

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport