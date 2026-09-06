TSV-Spieler verletzt sich Spielabbruch in Hargesheim nach Hubschrauber-Einsatz Jens Fink 06.09.2026, 21:16 Uhr

i Die Spieler des FSV Bretzenheim (weiße Trikots) warfen sich in alle Schussversuche der SG Nordpfalz und erkämpften sich so den ersten Dreier in dieser Saison. Klaus Castor

Das war der Spieltag der Premieren: Aufsteiger FSV Bretzenheim holte seine ersten Punkte, weil er in der Schlussphase einen langen Atem bewies. Der FC Bad Sobernheim unterlag dagegen erstmals.

Im sechsten Spiel in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach kassierte der FC Bad Sobernheim unter der Regie seines neuen Trainers Murat Yasar seine erste Niederlage. Der FCS verlor eine packende Partie bei der SG Meisenheim II. Nach bislang erfolglosen Auftritten konnte Aufsteiger FSV Bretzenheim dagegen die ersten drei Punkte einfahren.







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