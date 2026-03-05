Jubel bei der SG Alsenztal Spiel auf den letzten Drücker noch gedreht Olaf Paare 05.03.2026, 15:15 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

So packend kann A-Klassen-Fußball sein. In den Schlussminuten stellt die SG Alsenztal eine Nachholpartie noch auf den Kopf.

Bis in die Schlussminuten lag die SG Alsenztal in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach zurück, doch am Ende holte sie sich mit einem 3:1 (0:0) den Dreier gegen den TuS Hackenheim II. Aleksandre Kitia (57.) hatte die Gäste in Führung gebracht, und die Hoffnung war groß, mit einem Erfolgserlebnis nach Hause zu fahren, zumal der TuS den Pfosten traf und mehrere Konterchancen hatte.







