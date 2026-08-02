A-Klasse BIR startet torreich
Spektakel beim TuS Niederbrombach: Aus 4:4 wird ein 4:8
Johannes Mudrich bezwingt den starken Fischbacher Torsteher Marc Roth. Der FC Bärenbach gewann das Duell 4:1.
Johannes Mudrich bezwingt den starken Fischbacher Torsteher Marc Roth. Der FC Bärenbach gewann das Duell 4:1.
Michael Greber

Im Derby zwischen dem TuS Niederbrombach und der SG Niederhambach/Schwollen ging es richtig rund. Und auch der SV Medard setzte gleich mal eine Duftmarke beim 7:2 in Brücken. Dort waren sich die Trainer uneinig über die Schiedsrichter-Leistung.

Lesezeit 5 Minuten
Der erste Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld bescherte ein denkwürdiges Derby zweier Aufsteiger mit zwölf Toren, acht für Auswärtssieger SG Niederhambach/Schwollen und vier für Gastgeber TuS Niederbrombach. Besonders spektakulär: Zur Pause stand es 4:4.
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A-Klasse (Birkenfeld)Sport
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