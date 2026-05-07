Es könnte der Spieltag der Entscheidungen in der A-Klasse Bad Kreuznach werden. Gewinnt der VfL Simmertal, hat er Platz zwei sicher. Sollte das Team allerdings Federn lassen und die SG Soonwald dreifach punkten, wäre die SGS vorzeitig Meister.
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Gelingt Absteiger VfL Simmertal der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga? Derzeit sieht es in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gut aus für den VfL, der nach dem 5:0 gegen den direkten Kontrahenten, die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, im Kampf um Platz zwei die besseren Karten hat.