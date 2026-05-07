Entwicklung erfreut Trainer Softic hofft noch ein bisschen auf das „Finale daheim“ Jens Fink 07.05.2026, 12:07 Uhr

i Der VfL Simmertal kann sich nach dem 5:0 über die SG Meisenheim II auf eine Verlängerung der Saison einstellen. Aktueller Gegner in der Aufstiegsrunde wäre der SV Buhlenberg. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Es könnte der Spieltag der Entscheidungen in der A-Klasse Bad Kreuznach werden. Gewinnt der VfL Simmertal, hat er Platz zwei sicher. Sollte das Team allerdings Federn lassen und die SG Soonwald dreifach punkten, wäre die SGS vorzeitig Meister.

Gelingt Absteiger VfL Simmertal der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga? Derzeit sieht es in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gut aus für den VfL, der nach dem 5:0 gegen den direkten Kontrahenten, die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, im Kampf um Platz zwei die besseren Karten hat.







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