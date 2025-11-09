Packendes Spitzenspiel Softic erkennt fair an: „SG Soonwald das beste Team“ Jens Fink 09.11.2025, 19:57 Uhr

i Geht er rein oder nicht? Eine von vielen packenden Torraumszenen im Spitzenspiel zwischen der SG Soonwald (blaue Trikots) und dem VfL Simmertal. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Führungswechsel, vier Treffer und zwei Platzverweise: Im Spitzenspiel zwischen der SG Soonwald und dem VfL Simmertal wurde es nicht langweilig.

Einen großen Schritt hin zur Meisterschaft in der A-Klasse Bad Kreuznach haben die Fußballer der SG Soonwald gemacht. Im Topspiel gewannen sie gegen den zweitplatzierten VfL Simmertal mit 3:1. Da die Simmertaler durch den Ausschluss von Eintracht Bad Kreuznach II bis auf vier Punkte an den Tabellenführer herangerückt waren, hatte die Begegnung eine besondere Brisanz erhalten.







