Softic erkennt fair an: „SG Soonwald das beste Team“

Führungswechsel, vier Treffer und zwei Platzverweise: Im Spitzenspiel zwischen der SG Soonwald und dem VfL Simmertal wurde es nicht langweilig.
Lesezeit 4 Minuten
Einen großen Schritt hin zur Meisterschaft in der A-Klasse Bad Kreuznach haben die Fußballer der SG Soonwald gemacht. Im Topspiel gewannen sie gegen den zweitplatzierten VfL Simmertal mit 3:1. Da die Simmertaler durch den Ausschluss von Eintracht Bad Kreuznach II bis auf vier Punkte an den Tabellenführer herangerückt waren, hatte die Begegnung eine besondere Brisanz erhalten.