So viele Aufstiegskandidaten hat Müller noch nie erlebt

Fabian Müller kennt die A-Klasse Bad Kreuznach bestens. Sein Wort hat Gewicht, wenn er sagt, dass er noch nie ein so großes Feld an Aufstiegskandidaten erlebt hat. Auch seine SG Meisenheim II gehört dazu.

Nach einem schwachen Saisonstart hat sich die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gefangen.

„Mit Platz neun liegen wir in der Tabelle noch etwas hinter unseren Erwartungen zurück“, sagt SGM-Trainer Fabian Müller, blickt aber optimistisch nach vorne: „Mit dem Sieg gegen den FC Bad Sobernheim ist bei uns der Knoten geplatzt.