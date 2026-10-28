Das war ein Paukenschlag, als der SV Medard bekannt gegeben hat, sich von seinem Coach Alexander Raab getrennt zu haben. Nun erklärt der Vulkan an der Linie seine Sicht auf das Ende der Zusammenarbeit und stellt dabei einen Punkt klar.
Lesezeit 4 Minuten
Seit etwa einer Woche ist Alexander Raab nicht mehr Trainer des SV Medard. Beim 2:1-Sieg des TuS Hoppstädten am vergangenen Sonntag wurde der A-Klasse-Birkenfeld-Verein schon von Bernd Ludwig gecoacht. Laut Thomas Müller, dem Sportlichen Leiter der Medarder, hatte der SVM Sorge um seine Außendarstellung wegen der lauten und mitunter harschen Art und Weise, wie Raab seinen Trainerjob mit Leben füllt.