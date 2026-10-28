Rücktritt, keine Entlassung So sieht Alexander Raab die Trennung vom SV Medard Sascha Nicolay 28.10.2026, 08:33 Uhr

i Alex Raab ist an der Linie ein Vulkan. Gerade haben der Coach und der SV Medard ihre Zusammenarbeit beendet. Raab übergab den Verein als Fünfter in der A-Klasse Birkenfeld. Klaus Castor

Das war ein Paukenschlag, als der SV Medard bekannt gegeben hat, sich von seinem Coach Alexander Raab getrennt zu haben. Nun erklärt der Vulkan an der Linie seine Sicht auf das Ende der Zusammenarbeit und stellt dabei einen Punkt klar.

Seit etwa einer Woche ist Alexander Raab nicht mehr Trainer des SV Medard. Beim 2:1-Sieg des TuS Hoppstädten am vergangenen Sonntag wurde der A-Klasse-Birkenfeld-Verein schon von Bernd Ludwig gecoacht. Laut Thomas Müller, dem Sportlichen Leiter der Medarder, hatte der SVM Sorge um seine Außendarstellung wegen der lauten und mitunter harschen Art und Weise, wie Raab seinen Trainerjob mit Leben füllt.







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