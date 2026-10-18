SGM-Zweite verspielt 4:1 So etwas hat Müller in 30 Jahren noch nicht erlebt Jens Fink 18.10.2026, 21:00 Uhr

i Handschuhwetter kann Bahri Bayir, den Kapitän von Karadeniz Bad Kreuznach, nicht stoppen. Er schoss gegen die SG Gräfenbachtal (weiße Trikots) zwei Treffer und führte sein Team zum 10:0-Sieg. Edgar Daudistel

Wenn das mal keine Energieleistung war. Der VfL Simmertal, einer der Titelaspiranten der A-Klasse, lag bei der SG Meisenheim II mit 1:4 zurück. Doch die Simmertaler drehten die Partie noch und bleiben dem TuS Waldböckelheim auf den Fersen.

Die Antwort auf die erste Saisonniederlage in der Vorwoche fiel deutlich aus: Mit einem überzeugenden 8:2-Sieg kehrte der TuS Waldböckelheim, Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach, in die Erfolgsspur zurück. Auch die Verfolger VfL Simmertal, SG Hüffelsheim II sowie Karadeniz Bad Kreuznach (mit einem 10:0-Kantersieg) waren erfolgreich und bleiben in Schlagdistanz.







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