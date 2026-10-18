Wenn das mal keine Energieleistung war. Der VfL Simmertal, einer der Titelaspiranten der A-Klasse, lag bei der SG Meisenheim II mit 1:4 zurück. Doch die Simmertaler drehten die Partie noch und bleiben dem TuS Waldböckelheim auf den Fersen.
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Die Antwort auf die erste Saisonniederlage in der Vorwoche fiel deutlich aus: Mit einem überzeugenden 8:2-Sieg kehrte der TuS Waldböckelheim, Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach, in die Erfolgsspur zurück. Auch die Verfolger VfL Simmertal, SG Hüffelsheim II sowie Karadeniz Bad Kreuznach (mit einem 10:0-Kantersieg) waren erfolgreich und bleiben in Schlagdistanz.