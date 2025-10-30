Pfaffen-Schwabenheimer Sorgen
So etwas hat Kural in 35 Jahren noch nie erlebt
Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) möchte im Derby in Hüffelsheim an seine gute Leistung gegen die SG Soonwald anknüpfen.
Klaus Castor

AH-Spieler und Akteure, die längst aufgehört haben – der TuS Pfaffen-Schwabenheim II reagiert auf seine Personalprobleme mit der Reaktivierung von Fußballern.

Lesezeit 2 Minuten
Alles andere als rund läuft es momentan für den TuS Pfaffen-Schwabenheim II. In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach steht das Team mit lediglich zwölf Punkten auf Rang elf. „Unser Saisonziel war ganz klar der Nichtabstieg“, sagt TuS-Trainer Serkan Kural und fügt an: „Schon im Vorjahr hatten wir Probleme und wussten, dass es nicht leicht wird.

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport