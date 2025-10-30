Pfaffen-Schwabenheimer Sorgen So etwas hat Kural in 35 Jahren noch nie erlebt Jens Fink 30.10.2025, 12:09 Uhr

i Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) möchte im Derby in Hüffelsheim an seine gute Leistung gegen die SG Soonwald anknüpfen. Klaus Castor

AH-Spieler und Akteure, die längst aufgehört haben – der TuS Pfaffen-Schwabenheim II reagiert auf seine Personalprobleme mit der Reaktivierung von Fußballern.

Alles andere als rund läuft es momentan für den TuS Pfaffen-Schwabenheim II. In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach steht das Team mit lediglich zwölf Punkten auf Rang elf. „Unser Saisonziel war ganz klar der Nichtabstieg“, sagt TuS-Trainer Serkan Kural und fügt an: „Schon im Vorjahr hatten wir Probleme und wussten, dass es nicht leicht wird.







