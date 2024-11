Spitzenspiel gegen FC Brücken So etwas gab es in Mittelreidenbach lange nicht Björn Peters 14.11.2024, 14:26 Uhr

i Auch am Sonntag in Mittelreidenbach werden die Spieler des FC Brücken (weiße Trikots) versuchen, Überzahlsituationen zu erzeugen. Stefan Ding

Einen Alleingang an der Spitze der Fußball-A-Klasse Birkenfeld erwarten die wenigsten. Am ehesten zugetraut wird er dem FC Brücken, der am Sonntag in Mittelreidenbach aber vor einer schweren Aufgabe steht.

Der 16. Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht an und bringt interessante Duelle um Auf- und Abstieg mit sich. Während sich der SV Oberhausen und der TuS Hoppstädten am Sonntag ab 14.45 Uhr in Oberhausen um den Anschluss an die Tabellenspitze streiten, empfängt zur gleichen Zeit der SV Heimbach die SG Idar-Oberstein.

