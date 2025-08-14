Die SG Soonwald als Spitzenreiter der A-Klasse Bad Kreuznach geht am Jahrmarkts-Wochenende ebenso ambitioniert in ihr Heimspiel wie der FC Bad Sobernheim, der seinen runden Geburtstag mit einem Spitzenspiel feiert.

Einen denkbar schlechten Start erwischte Bezirksliga-Absteiger TuS Waldböckelheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach zwei Niederlagen steht das Team mit null Punkten nur auf dem 13. Tabellenplatz.

In der Mannschaft gibt es derzeit einen Wandel. Zahlreiche junge Spieler, einige davon direkt aus der Jugend, müssten erst noch reifen und sich im Aktivenbereich etablieren, erläutert der Waldböckelheimer Spielertrainer Simon Schmidt einen der Gründe für den schwachen Saisonstart. „Wir müssen die vielen jungen Spieler ins Team integrieren und unser Spiel entsprechend anpassen“, sagt der TuS-Coach und ergänzt: „Ich bin aber ganz klar davon überzeugt, dass wir personell auf dem richtigen Weg sind. Das braucht alles eben nur ein bisschen Zeit.“ Zumal es sein Team in den ersten beiden Spielen mit starken und eingespielten Mannschaften zu tun hatte und durchaus Lehrgeld zahlen musste. „Diese Spiele arbeiten wir gründlich auf und ziehen unsere Lehren daraus. Erst einmal müssen wir uns als Mannschaft finden, das hat oberste Priorität. Alles Weitere und vor allem der Erfolg kommen dann von selbst“, betont der Spielertrainer, der vom Potenzial seines Kollektivs überzeugt ist und mit ihm einen oberen Mittelfeldplatz anpeilt. Mit der Vorbereitung auf die neue Runde war er recht zufrieden, gleiches gilt für den Trainingsbesuch. Um die Spielstärke des Teams entscheidend zu verbessern und eine erfolgversprechende Spielkultur zu etablieren, führt der TuS-Coach derzeit bewusst drei Trainingseinheiten pro Woche durch. „Einfach, damit wir uns schneller verbessern und weiterentwickeln. Denn wir müssen an einigen Stellschrauben drehen“, erläutert Schmidt. Insbesondere beim Defensivverhalten sieht er Verbesserungsbedarf. Im Idealfall bereits am Sonntag, wenn es gegen die zweite Garde des TuS Hackenheim geht. Einen Gegner, den Schmidt für schlagbar hält.

TuS Waldböckelheim – TuS Hackenheim II. „Wir sind schon etwas im Zugzwang, ein zählbares Resultat einzufahren“, weiß Schmidt. Und dafür muss vor allem die Abwehr stabiler stehen, als das in den vergangenen beiden Spielen der Fall war und seine Mannschaft sechs Gegentore kassierte. „Ansonsten spielen wir natürlich immer auf Sieg, egal, gegen welchen Gegner“, betont der Waldböckelheimer Coach, der der nächsten Aufgabe optimistisch entgegenblickt. (So tippt Simon Schmidt: 2:1)

SG Alsenztal – VfL Simmertal. „Bei der SG Alsenztal zu bestehen, ist nicht leicht, gerade auf dem kleinen Platz“, weiß der TuS-Trainer, der die SG als „besonders robustes Team“ einschätzt. Allerdings sind die Simmertaler ein starker Gegner, wie das 8:1 des VfL gegen Bavaria Ebernburg eindrucksvoll bewies. (2:2)

SG Soonwald – Karadeniz Bad Kreuznach. Die SGS ist auch für den TuS-Coach der klare Favorit auf den Meistertitel in der A-Klasse. Die hohen Siege der Soonwälder in den ersten beiden Partien sprechen für sich. Dazu kommt der Heimvorteil. (3:0)

TSV Hargesheim – SV Medard. „Der TSV Hargesheim ist noch etwas in der Findungsphase“, sagt Schmidt. Zudem weiß er um den Kampfgeist des Teams aus Medard. (1:1)

FC Bad Sobernheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. Im Spitzenspiel erwartet der TuS-Trainer eine Begegnung auf Augenhöhe. Dafür spricht auch die Tabellensituation. Der FCS, der am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen feiert, ist Vierter, die SGM Dritte, und beide haben sechs Punkte auf dem Konto. (1:1)

SG Nordpfalz – TuS Pfaffen-Schwabenheim II. „Beide Mannschaften kenne ich nur wenig“, sagt Schmidt und sieht die Nordpfälzer, die noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten, aufgrund des Heimvorteils vorne. (1:0)