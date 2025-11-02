Der Rückzug der Eintracht-Zweiten hat die Tabelle der A-Klasse Bad Kreuznach durcheinandergewirbelt. Und er präsentiert am nächsten Samstag in Seibersbach ein Topspiel, wenn der formstarke Verfolger VfL Simmertal zu Gast ist.
Nur noch 15 Mannschaften kicken in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach nach dem Ausschluss der SG Eintracht Bad Kreuznach II. Aufgrund der Festlegung auf drei Absteiger werden noch zwei weitere Teams gesucht, die in die B-Klasse müssen. Aktuell wären das der FC Bavaria Ebernburg und die SG Nordpfalz.