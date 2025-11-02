Vor dem Spitzenspiel Simmertaler spielen Überzahl perfekt aus Jens Fink 02.11.2025, 20:56 Uhr

i Stimmungswandel: Die Spieler des TSV Hargesheim feiern im Derby gegen die SG Gräfenbachtal einen Treffer. Seit dem Trainerwechsel geht es aufwärts beim TSV. Edgar Daudistel

Der Rückzug der Eintracht-Zweiten hat die Tabelle der A-Klasse Bad Kreuznach durcheinandergewirbelt. Und er präsentiert am nächsten Samstag in Seibersbach ein Topspiel, wenn der formstarke Verfolger VfL Simmertal zu Gast ist.

Nur noch 15 Mannschaften kicken in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach nach dem Ausschluss der SG Eintracht Bad Kreuznach II. Aufgrund der Festlegung auf drei Absteiger werden noch zwei weitere Teams gesucht, die in die B-Klasse müssen. Aktuell wären das der FC Bavaria Ebernburg und die SG Nordpfalz.







