Die SG Eintracht Bad Kreuznach II wandelt in der A-Klasse auf dünnem Eis. Zum zweiten Mal verzichtete sie auf die Austragung eines Spiels. Passiert das ein drittes Mal, wird sie aus der Wertung genommen und muss in der C-Klasse neu anfangen.

Unangefochtener Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bleibt der TuS Winzenheim. Nach ihrem 2:1-Auswärtssieg beim TuS Hackenheim II liegen die Winzenheimer mit 59 Punkten weiter acht Zähler vor ihrem härtesten Verfolger, dem VfL Rüdesheim, der nach seinem knappen 2:1-Heimerfolg gegen Schlusslicht SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 51 Punkte auf dem Konto hat. Nach enttäuschenden Wochen verbuchte der Tabellendritte, die SG Soonwald, mit einem 1:0 auf eigenem Platz gegen den TuS Roxheim mal wieder ein Erfolgserlebnis und drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstiegsspielplatz. Mit 48 Punkten liegen die Soonwälder weiterhin in Schlagdistanz zum VfL Rüdesheim. Einen Lauf hat die SG Gräfenbachtal, die beim SV Medard einen beeindruckenden 5:2-Sieg einfahren konnte. Seine Erfolgsserie setzte auch Karadeniz Bad Kreuznach fort, das zum Stadtduell gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II aber gar nicht antreten musste. Aufgrund von Personalmangel verzichtete die Eintracht auf die Austragung des Spiels. Da es keine Neuansetzung geben wird, gehen die drei Punkte an Karadeniz. Es ist bereits der zweite Verzicht der Eintracht in dieser Spielzeit. Beim dritten würde das Team disqualifiziert und würde in die C-Klasse abgestuft werden.

SG Soonwald - TuS Roxheim 1:0 (1:0). Nach einigen Niederlagen in den vergangenen Wochen konnten die Spieler und Zuschauer der SG Soonwald wieder einmal jubeln. Spielertrainer Lars Flommersfeld erzielte bereits in der neunten Minute das Tor des Tages. Er fand aber auch kritische Worte. „Wir haben wieder viele gute Chancen liegen gelassen und auch einen Elfmeter verschossen. Das zieht sich durch die ganze Rückrunde. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen“, betonte der Coach. Das hätte seine Nerven wohl beruhigt, „denn Roxheim hat gut dagegengehalten“, lobte Flommersfeld.

VfL Rüdesheim - SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 2:1 (0:0). Ein hartes Stück Arbeit hatte der VfL gegen den Tabellenletzten zu verrichten. Erst nach der Pause konnte der Favorit das Spiel für sich entscheiden. Cihan Yakut traf gleich doppelt (55., 61.) und erlöste damit den Rüdesheimer Anhang. Dennis Keber gelang für die Gäste lediglich noch der Anschlusstreffer (78.). „Es war kein schönes Spiel“, resümierte VfL-Spielertrainer Baris Yakut, der einige Ausfälle im Team zu beklagen hatte. „Wir waren einfach nicht so gallig wie in den vergangenen Wochen“, betonte Yakut, der sich aber am Ende doch über den Sieg und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft freute.

TuS Hackenheim II - TuS Winzenheim 1:2 (0:1). Auch in Hackenheim erlebten die 80 Zuschauer keine hochklassige Begegnung. Die Führung für den Tabellenführer durch Vladimir Borovskij (23.) konnte Jonas Dudek für die Hackenheimer noch egalisieren (51.). Doch in der 77. Minute erzielte Enes Softic den entscheidenden Treffer zum Winzenheimer Sieg. „Wir kamen im ersten Durchgang nicht aggressiv genug in die Zweikämpfe“, bilanzierte der Hackenheimer Trainer Christoph Wilhelm. Nach dem Wechsel lief es deutlich besser für die Hausherren, die aber ihre Chancen nicht konsequent nutzten. „Es war dann ein Spiel mit offenem Visier. Leider mit dem besseren Ende für die Winzenheimer“, sagte Wilhelm.

FC Bad Sobernheim - TSV Langenlonsheim/Laubenheim 4:0 (2:0). Nicht glanzvoll, aber doch überlegen gestalteten die Felkestädter ihr Heimspiel. Zweimal El Houssaine Aoudal (5., 51.), Marvin Selzer (15.) und Alexander Schnell (56.) trafen für die Bad Sobernheimer. „Wir haben ganz ordentlich gespielt und daher auch verdient gewonnen“, resümierte FCS-Trainer Axel Neumann.

SG Alsenztal - TSV Hargesheim 4:1 (2:0). Mit zwei sehenswerten Freistößen brachte Spielertrainer Lars Weingärtner sein Team auf die Siegerstraße. Einer seiner Freistöße, der noch kurz vor der Linie aufsetzte, schlug unerreichbar für den Hargesheimer Schlussmann flach im langen, rechten Eck ein (13.). Seinen zweiten Freistoß zirkelte der Coach gefühlvoll über die Mauer hinweg oben links in den Winkel (45.). Nach einem schulmäßig vorgetragenen Angriff über drei Stationen schloss Attila Horvath zum 3:0 ab (55.), und Serdar Yildiz vollendete einen gefühlvoll hereingegebenen Eckball zum vierten Tor für die Alsenztaler (66.). Noah Daugherty erzielte den Ehrentreffer für den TSV Hargesheim (76.). „Wir haben gut gespielt und hatten viele Möglichkeiten“, bilanzierte Weingärtner zufrieden.

SV Medard - SG Gräfenbachtal 2:5 (1:2). Mit viel Moral und großem Kampfgeist kamen die Gräfenbachtaler auch gegen den SV Medard zum Erfolg. Luca Ender (35., 41.), Tim Steinbach (65.), Jean Marie Lantau (73.) und Benjamin Lötzberger (87.) schossen den klaren Auswärtssieg heraus. Bei den Platzherren verwandelte Lars Ockert zwei Handelfmeter sicher (45., 78.), was aber die Niederlage nicht abwenden konnte. Ein Akteur der Medarder sah nach zu heftigem Meckern die Rote Karte. „Wir waren spielerisch besser, doch es hat die Mannschaft, die einfach mehr wollte, auch verdient gewonnen“, bilanzierte ein enttäuschter Medard-Coach Artur Marger.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II - TuS Pfaffen-Schwabenheim II 3:0 (0:0). In einer überlegen geführten Partie kam das Team vom Glan zum ungefährdeten Sieg. Noel Eckel (64.), Marek Peters (67.) und Goalgetter Hannes König (72.) schossen den Sieg heraus. „Absolut verdient. In der ersten Hälfte war es noch wie verhext, aber als die Dose dann mal geöffnet war, da fielen auch die anderen Tore“, kommentierte der Meisenheimer Coach Fabian Müller, der sich mit der Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden zeigte.