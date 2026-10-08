Einvernehmliche Entscheidung SG Unnertal und Trainer Gerd Bonenberger haben sich getrennt Sascha Nicolay 08.10.2026, 16:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach acht Niederlagen in acht Spielen wollten bei der SG Unnertal Trainer und Verein einen Schlussstrich ziehen.

Fußball-A-Klässler SG Unnertal und Trainer Gerd Bonenberger gehen getrennte Wege. Bei der 0:8-Niederlage am 27. September beim FC Bärenbach saß der Coach letztmals auf der Bank. „Gerd Bonenberger ist nicht mehr unser Trainer“, bestätigte Luca Schäfer, der Abteilungsleiter der SG Unnertal und erklärte: „Er hat uns gesagt, dass er aufhören möchte und wir im Verein waren uns ebenfalls einig, dass eine Veränderung sinnvoll sei.







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