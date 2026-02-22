Karadeniz erkämpft ein 1:1 SG Soonwald wackelt, fällt aber nicht Olaf Paare 22.02.2026, 20:00 Uhr

i Mächtig etwas los im Strafraum des TuS Waldböckelheim beim Nachholspiel in Bad Sobernheim. TuS-Keeper Maurice Strauß springt am höchsten und fischt nach der Kugel. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

In den Klassen auf Kreisebene wurde das Programm durch die schwierigen Platzverhältnisse deutlich reduziert. Immerhin konnten in der A-Klasse Bad Kreuznach alle drei angesetzten Partien ausgetragen werden.

Die Super-Serie der SG Soonwald in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach stand beim ersten Auftritt im Jahr 2026 auf dem Prüfstand. Und sie hat Bestand, auch wenn der Tabellenführer im Bad Kreuznacher Salinental wackelte. Durch das 1:1 bei Karadeniz bleiben die Soonwälder auch im 16.







