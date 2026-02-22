In den Klassen auf Kreisebene wurde das Programm durch die schwierigen Platzverhältnisse deutlich reduziert. Immerhin konnten in der A-Klasse Bad Kreuznach alle drei angesetzten Partien ausgetragen werden.
Lesezeit 3 Minuten
Die Super-Serie der SG Soonwald in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach stand beim ersten Auftritt im Jahr 2026 auf dem Prüfstand. Und sie hat Bestand, auch wenn der Tabellenführer im Bad Kreuznacher Salinental wackelte. Durch das 1:1 bei Karadeniz bleiben die Soonwälder auch im 16.