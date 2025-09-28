Jubel trotz zweimal Rot SG Rhaunen schießt Siegtor in doppelter Unterzahl Stefan Götz 28.09.2025, 21:16 Uhr

i Ein 0:0 der besseren Sorte lieferten sich der SV Niederwörresbach (in blau) und der VfR Baumholder II. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen bitteren Tag erlebte der SV Weiersbach in Bundenbach – und Pech hatte der Bollenbacher SV gegen Tabellenführer TuS Hoppstädten, weil der Schiedsrichter zu schnell Elfmeter pfiff.

Der TuS Hoppstädten bleibt trotz eines 1:1 beim Bollenbacher SV weiter Tabellenführer, ließ die mit 5:0 siegreiche Spvgg Wildenburg jedoch bis auf einen Punkt heranrücken. Kurios ging es inBundenbach zu, als die SG Rhaunen/Bundenbach gegen den SV Weiersbach in der Schlussphase zuerst mit einem Mann weniger ausglichen, und dann in doppelter Unterzahl in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer erzielten.







