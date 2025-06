Die Euphorie ist groß in beiden Lagern vor dem Rückspiel um den Aufstieg in die A-Klasse. Doch die SG Perlbachtal muss liefern, um den SV Weiersbach noch am Sprung nach oben zu hindern.

Macht der SV Weiersbach nach zwölf Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die Fußball-A-Klasse klar? Ein Unentschieden reicht am Donnerstag (ab 19 Uhr) am heimischen Langenfeld gegen die SG Perlbachtal nach dem 1:0-Hinspielsieg.

Timo Blinn findet, dass der Erfolg in der ersten Partie in Kappeln die Sache nicht unbedingt einfacher macht für ihn und sein Team. „Es ist gleichbleibend schwierig, der Druck ist weiter da, denn jetzt kann man etwas erreichen“, erklärt der Spielertrainer des SV Weiersbach und stellt klar: „Bei uns ist noch keine Gelassenheit eingekehrt. Wir wollen auch dieses Rückspiel ganz konzentriert angehen.“

Die SG Perlbachtal hat sich viel vorgenommen

Das dürfte den Weiersbachern auch geraten sein, denn die SG Perlbachtal hat den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, den Aufstieg in die A-Klasse, noch längst nicht abgehakt. Das hatte Spielertrainer und Klassetorwart Sven Metzger schon unmittelbar nach dem Abpfiff des Hinspiels am Pfingstsamstag deutlich gemacht, und daran lässt auch Abteilungsleiter Christian Lukas keinen Zweifel. Er betont: „Bei uns ist die Zuversicht noch voll da und die Euphorie nach wie vor groß.“

Wie groß, das lässt sich daran erkennen, dass die Perlbachtaler gleich mit zwei Bussen nach Weiersbach fahren werden. „Ich musste logistisch nachsteuern“, lacht Lukas und erklärt: „Wir kommen mit großem Anhang, die Unterstützung für unser Team ist stark.“ Und seinen Fans möchten die Perlbachtaler natürlich auch richtig etwas bieten. „Wir haben uns viel vorgenommen“, verrät Lukas.

Nimmt der SVW Torjäger Felix Gehres wieder aus dem Spiel?

In Sachen Euphorie steht der SV Weiersbach seinem Gast aber nicht nach. „Das hat eher noch zugenommen“, findet Coach Blinn und meint: „Ab und zu muss man das sogar ein bisschen bremsen.“ Doch natürlich ist es verständlich, dass die Vorfreude beim SVW riesig ist, schließlich hat dieser renommierte Verein, der mit Werner Mörsdorf sogar einen Bundesligaspieler hervorgebracht hat und der unter Trainer Martin Mayer bis in die Verbandsliga kletterte, nun die Chance, sich im Oberhaus des Fußballkreises zurückzumelden.

Diese Chance hat sich das Team von Timo Blinn, der an der Linie von Vereinslegende Andreas „Asi“ Schmidt, einem der besten Stürmer in der Geschichte des Kreisfußballs, unterstützt wird, mit einem starken Hinspiel-Auftritt erarbeitet. Vor allem schaffte es der SVW, Felix Gehres, den Perlbachtaler Torjäger, aus der Partie zu nehmen. Wenn das erneut gelingt, dann sind die Weiersbacher einen großen Schritt weiter.

„Wir wissen jetzt viel besser, worauf es ankommt“

Christian Lukas, Abteilungsleiter SG Perlbachtal

Die SG Perlbachtal scheiterte im Hinspiel aber auch an ihrer Passivität, die wohl auch ihrer übergroßen Nervosität geschuldet war. „Das wird diesmal anders sein“, ist sich Abteilungsleiter Lukas sicher und erklärt: „Wir haben nun die erste Partie hinter uns und wissen jetzt viel besser, worauf es ankommt.“

Es scheint also spannend zu werden am Donnerstag am Langenfeld. Nur, wenn die SG Perlbachtal gewinnt, kommt es am Sonntag in Niederwörresbach zu einem entscheidenden dritten Spiel.