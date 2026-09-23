Viel Lob, wenig Punkte – die SG Nordpfalz gehört in der A-Klasse Bad Kreuznach zu den Kellerkindern. Warum, erklärt Trainer Mario Jost. Und er klingt zuversichtlich, den Weg nach oben antreten zu können.

Mit lediglich vier Punkten steht die SG Nordpfalz auf Tabellenplatz 14 der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nur dank des besseren Torverhältnisses liegt das Team vor den Schlusslichtern SG Gräfenbachtal und FSV Bretzenheim.

„So eine lausige Vorbereitung auf die Saison hatte ich noch nie“, beklagt SGN-Trainer Mario Jost.