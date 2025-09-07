Der VfL Simmertal schiebt sich auf den zweiten Rang der A-Klasse Bad Kreuznach. Doch es wird einen langen Atem brauchen, noch einen Platz nach vorne zu kommen. Denn Spitzenreiter SG Soonwald agiert extrem souverän.

Unangefochten steht die SG Soonwald weiterhin an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Auch die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II schaffte es im Topspiel nicht, den Spitzenreiter zu stoppen, der mit 18 Zählern aus sechs Spielen eine makellose Bilanz aufweist. Zweiter ist jetzt der VfL Simmertal, der den FC Bad Sobernheim mit 5:1 bezwang. Aufsteiger SG Nordpfalz holte mit einem 2:2 in Hargesheim auf dem Spielfeld seinen ersten Punkt. Die weiteren drei Zähler hatte es durch den Eintracht-Verzicht gegeben.

VfL Simmertal – FC Bad Sobernheim 5:1 (1:0). Zunächst hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch Ivan Bilandzija gelang der überraschende Simmertaler Führungstreffer (45.). „Das war für uns der Dosenöffner“, erkannte VfL-Trainer Enes Softic, dessen Team nun immer besser ins Spiel fand. Der überragende Christoph Alt traf zweimal für die Hausherren, (49., 68.), bevor Dominic Kranz der Anschlusstreffer für die Felkestädter gelang (75.). Doch erneut Alt (83.) sowie Faris Dag (88.) machten den Sieg der Simmertaler perfekt. „Am Ende waren wir überlegen und haben verdient gewonnen“, bilanzierte Softic.

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – Bavaria Ebernburg 5:1 (1:0). „Zu Beginn haben wir uns schwergetan. Ebernburg stand defensiv und wollte uns auskontern, was wir aber nicht zugelassen haben“, berichtete TuS-Coach Serkan Kural. Der Durchbruch für sein Team kam unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Nach einer präzisen Vorlage aus dem Mittelfeld auf Janis Hamacher passte dieser den Ball am herauseilenden Schlussmann vorbei quer zu Waldemar Hass, der das Leder nur noch einzuschieben brauchte (45.). Im zweiten Durchgang mussten die Ebernburger aufmachen. Die dadurch entstehenden Räume nutzten die Rheinhessen geschickt und kamen durch Tore von Matthias Schier (58.), erneut Hass (65.), Alexander Tächl (86.) und Kural (89.) zum Erfolg. Jelle Ackermann erzielte den Ehrentreffer für die Bavaria (75.).

SG Eintracht Bad Kreuznach II – TuS Waldböckelheim 1:6 (1:5). Bereits zur Halbzeit war die Begegnung zugunsten der Gäste entschieden. Niklas Weber mit einem Dreierpack (11., 24., 30.) sowie Marcel Gattung (12.) und Thomas Schneider (33.) trafen für die Waldböckelheimer. Kamil Frackowiak gelang der Anschlusstreffer (37.). Nach der Pause lief es besser für die Eintracht, die ihre Chancen jedoch nicht verwerten konnte. Stattdessen musste das Team noch einen Gegentreffer durch Gattung hinnehmen (84.). „Wir haben gegen einen top-organisierten Gegner gespielt. Dafür waren wir in der ersten Hälfte zu behäbig“, bilanzierte Eintracht-Coach Sandro Schlitz und betonte: „Auf der zweiten Hälfte können wir aufbauen. Wir müssen in Zukunft einfach früher anfangen, an uns zu glauben.“

SG Gräfenbachtal – TuS Hackenheim II 4:5 (0:3). Personell gebeutelt, lief es auch in diesem Heimspiel für die SG Gräfenbachtal nicht optimal. „Wir haben drei Mal nicht aufgepasst, und schon liegen wir mit drei Toren zurück“, bilanzierte SG-Trainer Heiko Meisenheimer. Jasper Schulz (14.), Niko Gabelmann (25.) und Ares Kappel (33.) hatten für den TuS Hackenheim getroffen. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gräfenbachtaler, die durch Tore von Luca Ender (48., 57.) und Jean Lantau (53.) ausglichen. Dann hatte die SG aber Pech und musste ihren Tormann verletzt auswechseln. Im Anschluss trafen erneut Schulz (59.) und David Schmeiler (83.) für die Gäste. Das dritte Tor von Ender (90.+8) kam zu spät. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Meisenheimer, der hofft, bald alle verletzten Akteure wieder an Bord zu haben.

TSV Hargesheim – SG Nordpfalz 2:2 (1:1). Marian Romanchenko brachte den TSV in der 26. Minute in Führung, die Kevin Braden jedoch egalisierte (50.). Elias Barie schoss die SG Nordpfalz sogar in Front (70.), doch Niklas Paulus sicherte den Hausherren noch das Unentschieden (84.). Kurz vor Spielende kassierte ein Hargesheimer wegen einer Notbremse die Rote Karte. „Wir waren dominant, haben aber versäumt, das 2:0 zu machen, und durch unnötige Fehler die Tore kassiert. Wir haben uns wieder selbst geschlagen“, sagte TSV-Coach Sebastian Muth.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Soonwald 1:2 (0:1). Im Topspiel brachte Lukas Gohres den Tabellenführer mit einem Foulelfmeter in Front (20.). Leon Kellerer (50.) erhöhte. Trotz mehrerer hundertprozentiger Chancen gelang es den Meisenheimern nicht, das Ruder herumzureißen. Der Treffer von Justus Poli (83.) kam zu spät. „Ich bin super-stolz auf meine Mannschaft“, lobte der Meisenheimer Trainer Fabian Müller seine Elf, die das Spiel über weite Strecken bestimmt hatte und einen Punkt verdient gehabt hätte.

SV Medard – SG Hüffelsheim II 4:3 (1:0). Eine hart umkämpfte Partie erlebten die Zuschauer in Medard, wo der SVM durch einen Foulelfmeter von Marlon Hiebel in Führung ging (37.). Erneut Hiebel (65.) sowie Tarek Quertatani (ebenfalls per Strafstoß/86.) legten nach. Per Elfmeter traf auch Nikolai Staub für die Hüffelsheimer (52.), für die zudem Philip Klein (79.) erfolgreich war. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung. Steven Zeiss verwandelte einen sehenswerten Freistoß aus 20 Metern, der links unten im Eck einschlug (90.+1). An dem Medarder Sieg änderte auch der erneute Anschlusstreffer von Alexander Röth (90.+3.) nichts mehr. „Ich war überrascht, dass die Hüffelsheimer so defensiv gespielt und uns den Platz überlassen haben“, sagte SVM-Coach Alex Raab. „Der Gegner hat auf Konter gelauert, aber wir haben das geduldig gespielt“, lobte Raab seine Mannen.

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Alsenztal 2:2 (0:1). Ein spannendes Spiel erlebten die Zuschauer im Salinental, wo die Gäste durch Dennis Weber (40.) und Marian Zipp (51.) vorlegten. Doch Karadeniz zeigte Moral und kam durch Benhur Bayir (57.) und Battal-Emre Bayir (69.) zum Ausgleich. „Wir hatten mehrere hundertprozentige Chancen und hätten das Ding gewinnen müssen“, resümierte Dincer Kaya, Sportdirektor bei Karadeniz.