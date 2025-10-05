4:1 im Aufsteigerduell SG Nordpfalz bejubelt Dreier im Jahrmarktsspiel Jens Fink 05.10.2025, 21:43 Uhr

i Das 2:1 für Karadeniz Bad Kreuznach beim 12:1 gegen die SG Gräfenbachtal. Benhur Bayir wird in der Mitte freigespielt und versenkt. Edgar Daudistel

Zehn Spiele, zehn Siege – die Bilanz der SG Soonwald in der A-Klasse Bad Kreuznach ist einfach beeindruckend. Erneut gab es aber auch einen Spielverzicht in der Beletage des Kreises, der TuS Pfaffen-Schwabenheim II trat nicht an.

Auch am zehnten Spieltag behält die SG Soonwald mit einem 3:0 über die SG Hüffelsheim II ihre weiße Weste und führt verlustpunktfrei die Tabelle der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach an. Dahinter bleiben auch die Verfolger SG Meisenheim II und SG Alsenztal auf Erfolgskurs.







