Aufatmen bei der SG Unnertal. Am vorletzten Hinrundenspieltag der A-Klasse Birkenfeld glückte dem Schlusslicht der erste Saisonsieg. Zugleich übernahm die SG Niederhambach/Schwollen die Tabellenführung von der spielfreien Spvgg Wildenburg.
Lesezeit 5 Minuten
Die spielfreie Spvgg Wildenburg wurde in der A-Klasse Birkenfeld als Tabellenführer entthront. Die SG Niederhambach/Schwollen siegte 7:1 beim FC Bärenbach, und das reichte genau, um wegen der mehr erzielten Tore bei sonst gleicher Punktzahl und Tordifferenz die Spitze zu übernehmen.