SG Unnertal atmet auf SG Niederhambach/Schwollen erklimmt die Spitze Stefan Götz 01.11.2026, 21:22 Uhr

i Die Unnertaler Christopher Timothy Clever und Janik Raub (Mitte) behapten sich gegen Tim Budenthal vom SV Medard. Die Unnertaler bejubelten am Ende ihren ersten Sieg der Saison. Stefan Ding

Aufatmen bei der SG Unnertal. Am vorletzten Hinrundenspieltag der A-Klasse Birkenfeld glückte dem Schlusslicht der erste Saisonsieg. Zugleich übernahm die SG Niederhambach/Schwollen die Tabellenführung von der spielfreien Spvgg Wildenburg.

Die spielfreie Spvgg Wildenburg wurde in der A-Klasse Birkenfeld als Tabellenführer entthront. Die SG Niederhambach/Schwollen siegte 7:1 beim FC Bärenbach, und das reichte genau, um wegen der mehr erzielten Tore bei sonst gleicher Punktzahl und Tordifferenz die Spitze zu übernehmen.







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