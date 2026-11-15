300 Zuschauer bekamen im Derby zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach viel geboten: Zehn Tore und vier Platzverweise. Auch der SV Niederwörresbach und der ASV Langweiler/Merzweiler gewannen Lokalduelle.
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Die ersten fünf der Tabelle hatten – auf dem Papier – keine besonders schweren Aufgaben und machten allesamt ihre Hausaufgaben. In der Partie mit dem geringsten Tabellenabstand siegte der FC Brücken 2:0 beim SV Medard. Sehr schlimm wurde es für den TuS Niederbrombach, der im Derby bei Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen mit 1:9 unter die Räder geriet.