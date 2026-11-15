9:1-Sieg im A-Klasse-Derby SG Niederhambach nimmt TuS Niederbrombach auseinander Stefan Götz 15.11.2026, 20:50 Uhr

i Joscha Studt vom TuS Mörschied II jongliert die Kugel. Zu holen gab es im Derby beim SV Niederwörresbaach allerdings nichts für die Mörschieder. Joachim Hähn

300 Zuschauer bekamen im Derby zwischen der SG Niederhambach/Schwollen und dem TuS Niederbrombach viel geboten: Zehn Tore und vier Platzverweise. Auch der SV Niederwörresbach und der ASV Langweiler/Merzweiler gewannen Lokalduelle.

Die ersten fünf der Tabelle hatten – auf dem Papier – keine besonders schweren Aufgaben und machten allesamt ihre Hausaufgaben. In der Partie mit dem geringsten Tabellenabstand siegte der FC Brücken 2:0 beim SV Medard. Sehr schlimm wurde es für den TuS Niederbrombach, der im Derby bei Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen mit 1:9 unter die Räder geriet.







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