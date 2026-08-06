Aufsteigerduell in Bretzenheim
SG Disibodenberg weiß jetzt, dass sie mithalten kann
Der FC Bad Sobernheim (grüne Trikots) ist gleich zum Start gefordert. Nach dem Sieg gegen den TSV Hargesheim geht es nun zum amb
Der FC Bad Sobernheim (grüne Trikots) ist gleich zum Start gefordert. Nach dem Sieg gegen den TSV Hargesheim geht es nun zum ambitionierten SV Oberhausen.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Beide Aufsteiger haben zum Start verloren. Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg wollen einen Fehlstart vermeiden und deshalb im direkten Duell unbedingt punkten. Ebenfalls am Freitag steigt das Kerbespiel in Wallhausen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Saisonstart in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach lief für Aufsteiger SG Disibodenberg mit dem 3:5 gegen den VfL Simmertal nicht optimal. „Das erste Spiel hat uns aber eine wichtige Erkenntnis vermittelt“, betont SG-Trainer Christoph Wagner und fügt an: „Wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner in der Liga mithalten können, selbst mit einer so starken Mannschaft wie dem VfL Simmertal.
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