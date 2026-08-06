Beide Aufsteiger haben zum Start verloren. Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg wollen einen Fehlstart vermeiden und deshalb im direkten Duell unbedingt punkten. Ebenfalls am Freitag steigt das Kerbespiel in Wallhausen.
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Der Saisonstart in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach lief für Aufsteiger SG Disibodenberg mit dem 3:5 gegen den VfL Simmertal nicht optimal. „Das erste Spiel hat uns aber eine wichtige Erkenntnis vermittelt“, betont SG-Trainer Christoph Wagner und fügt an: „Wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner in der Liga mithalten können, selbst mit einer so starken Mannschaft wie dem VfL Simmertal.