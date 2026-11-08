Die große Überraschung zum Hinrunden-Abschluss: Der VfL Simmertal, Vorjahres-Vizemeister, ist aus den Aufstiegsplätzen gekegelt worden. Im direkten Duell unterlag das Team von Enes Softic bei der SG Alsenztal.
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Der TuS Waldböckelheim beendet die Hinrunde der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach mit starken 37 Punkten und als Spitzenreiter. Das Team wurde seiner Favoritenrolle beim Schlusslicht gerecht. Der FC Bad Sobernheim und die SG Alsenztal unterstrichen ihre gute Form mit Erfolgen.