Topspiel beim SV Buhlenberg Setzt Hoppstädten ein frühes, dickes Ausrufezeichen?

i Der SV Buhlenberg (in rot) muss nach seinem Unentschieden beim Bollenbacher SV gegen den TuS Hoppstädtn gewinnen, um den Abstand an die Tabellenspitze nicht zu groß werden zu lassen. Sabine Greber-Maier

Entschieden wird die Saison auch in der A-Klasse Birkenfeld bestimmt nicht am achten Spieltag, aber Spitzenreiter TuS Hoppstädten würde schon ein mächtiges Ausrufezeichen setzen, wenn er beim SV Buhlenberg gewinnt.

Topspiel-Freitag in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Am 8. Spieltag stehen sich schon am Freitag, um 19 Uhr, vier der Spitzenteams der Tabelle in direkten Duellen gegenüber. Tabellenführer TuS Hoppstädten ist beim Drittplatzierten SV Buhlenberg zu Gast und möchte sicherlich gerne ein Ausrufezeichen im Titelkampf setzen.







