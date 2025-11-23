SG Gräfenbachtal überrascht Seinen Abschied hatte sich Dörner anders vorgestellt 23.11.2025, 19:08 Uhr

i Einbahnstraßen-Fußball: Marcel Müller (rotes Trikot) und der VfL Simmertal dominierten das Spiel beim FC Bavaria Ebernburg. Klaus Castor

Ein Abschiedsspiel stellt sich ein scheidender Trainer anders vor. Die SG Hüffelsheim II schaffte es nicht, Marco Dörner mit drei Punkten zu verabschieden. Vielmehr gab es eine unerwartete Niederlage, die durch einen Sonntagsschuss begünstigt wurde.

Kreis Bad Kreuznach. Nur drei der sieben angesetzten Partien gingen in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach über die Bühne. Mit klaren Erfolgen befeuerten der VfL Simmertal und die SG Meisenheim II ihre Ambitionen auf Platz zwei.SG Hüffelsheim II – SG Gräfenbachtal 0:4 (0:1).







