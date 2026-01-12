Trainerwechsel im Sommer Sebastian Muth übernimmt die SG Gräfenbachtal Olaf Paare 12.01.2026, 10:54 Uhr

i Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Torsten Knoth, der Vorsitzende des SV Braunweiler, Neu-Trainer Sebastian Muth und Bruno Engbarth, der Vorsitzende des SV Sommerloch. Knoth

Vier erfolgreiche Jahre mit Heiko Meisenheimer liegen bald hinter der SG Gräfenbachtal. Ab Sommer soll nun Sebastian Muth neue Impulse setzen. Meisenheimers neuer Verein steht auch schon fest.

Die SG Gräfenbachtal wechselt im Sommer den Trainer. Sebastian Muth übernimmt den Klub aus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach und folgt auf Heiko Meisenheimer, der sich dann nach vier Jahren von der SG zu seinem Heimatverein verabschiedet.„Wir sind Heiko sehr dankbar für die Zusammenarbeit.







