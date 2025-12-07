Hohe Niederlagen der Gäste Schützenfest in der A-Klasse: 24 Tore in drei Spielen Stefan Götz 07.12.2025, 20:02 Uhr

i Florian Galle feierte sein Spieler-Comeback in der A-Klasse. Nach langer Verletzungspause wurde der Coach der ersten Mannschaft des TuS Mörschied im A-Klasse-Duell der "Zweiten" eingetauscht und durfte gegen den ASV Langweiler-Merzweiler einen 8:2-Sieg feiern. Stefan Ding

Gespielt wurde in der A-Klasse Birkenfeld am Nachholspieltag nur dreimal, doch auf den Plätzen, auf denen die Kugel rollte, herrschte Tag der offenen Tür.

Es blieben zwar nur noch drei Spieler übrig am letzten (Nachhol-)Spieltag des Jahres in der A-Klasse, doch die hatten es, was Tore anbelangt, in sich: 24 Treffer hagelte es, wobei nur drei davon auf das Konto der Gästeteams gingen. Tabellenführer VfR Baumholder II geht mit einem Spiel mehr und sieben Punkten Vorsprung in die Winterpause.







