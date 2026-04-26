Hargesheimer im Aufwind Schuchs Elfmeterparade sichert dem TSV die Überraschung Jens Fink 26.04.2026, 21:01 Uhr

i Ordentlich Betrieb im Strafraum des TuS Waldböckelheim: Der TSV Hargesheim (weiße Trikots) hatte mehr vom Spiel, gewann mit 2:0 und brachte dem TuS die erste Niederlage in 2026 bei. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Alle drei Top-Teams gewinnen, sodass die Meisterschaftsentscheidung in der A-Klasse Bad Kreuznach vertagt wird. 12:0-Sieger SG Soonwald hat weiter die besten Karten.

Beim Duell Erster gegen Letzter ging es eigentlich nur um die Höhe des Ergebnisses. Mit 12:0 siegte die SG Soonwald gegen Bavaria Ebernburg und verteidigte die Spitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Fünf Punkte beträgt weiterhin der Vorsprung auf den VfL Simmertal, der die schwere Auswärtshürde in Medard übersprang.







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