Alle drei Top-Teams gewinnen, sodass die Meisterschaftsentscheidung in der A-Klasse Bad Kreuznach vertagt wird. 12:0-Sieger SG Soonwald hat weiter die besten Karten.
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Beim Duell Erster gegen Letzter ging es eigentlich nur um die Höhe des Ergebnisses. Mit 12:0 siegte die SG Soonwald gegen Bavaria Ebernburg und verteidigte die Spitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Fünf Punkte beträgt weiterhin der Vorsprung auf den VfL Simmertal, der die schwere Auswärtshürde in Medard übersprang.