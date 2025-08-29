Der TuS Hoppstädten gehört zu den Teams der A-Klasse Birkenfeld, die lange oben mitspielen dürften. Die nächste Hürde bauen Florian Herzog und seine Mittelreidenbacher auf.

Wenn am fünften Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld der SV Mittelreidenbach beim TuS Hoppstädten antritt, geht es für den SVM darum, einen kompletten Fehlstart zu vermeiden und für den TuS darum, sich so richtig an der Tabellenspitze festzusetzen. Anhand der bisher gezeigten Leistungen sind dem Gastgeber aus Hoppstädten die besseren Chancen auf die Umsetzung der Vorgaben einzuräumen. Anstoß auf dem Rasen in Hoppstädten ist am Sonntag um 15 Uhr.

TuS-Abteilungsleiter Peter Schmidt weiß natürlich, dass die Partie nicht leicht wird. Er sagt: „Wir wollen um den Aufstieg spielen und sollten deshalb gerade die Spiele zu Hause gewinnen. Allerdings lag uns der SV Mittelreidenbach in der Vergangenheit nicht wirklich, und die A-Klasse im Gesamten ist sehr ausgeglichen. Da kann jeder jeden schlagen.“ Diese Ansicht teilt Florian Herzog, der gemeinsam mit Tim Hartenberger den SVM trainiert und die bisherige Ausbeute von nur einem Zähler gerne verbessern würde. Herzog erklärt: „Wir waren bisher nicht bereit, wirklich alles in die Spiele reinzuhauen und das reicht dann diese Saison eben nicht. Die Teams der A-Klasse werden immer ausgeglichener, und es entscheidet sich vieles über die richtige Einstellung.“ Er ergänzt: „Vielleicht hat uns der 3:1-Pokalsieg nach Verlängerung gegen den Bollenbacher SV am Mittwoch geholfen, das zu erkennen. Wir waren da zwar personell nicht so gut besetzt, aber alle sind an ihre Grenzen gegangen, und dann können wir auch ein Team wie den BSV schlagen.“

Ob es für einen Sieg in Hoppstädten reichen wird, hängt natürlich nicht nur vom Kampf ab. Herzog sagt: „Der TuS ist ein Team, das selbst auch sehr robust ist und das man nur durch Kampf und Einsatz nicht so leicht aus der Ruhe bringt. Wir müssen es auch schaffen, sehr wenig Fehler in der Defensive zu machen und vorne sehr konsequent unsere Chancen zu verwerten. Trotzdem ist es wichtig, drei Punkte zu holen, um nicht hinten in der Tabelle festzuhängen, weil ein paar Teams, die wir eigentlich hinter uns lassen möchten, jetzt schon einige Punkte vor uns liegen.“

TuS-Abteilungsleiter Schmidt ist mit dem Verlauf der bisherigen Saison weitestgehend zufrieden. Immerhin liegt sein TuS mit neun Punkten aus vier Spielen auf Rang drei, nur einen Zähler hinter der Tabellenspitze. Er sagt: „Bis auf die Niederlage am ersten Spieltag gegen die SG Rhaunen hat unser junges Team das gut gemacht. Am Sonntag müssen wir defensiv gut stehen und dann schnell umschalten. Mal schauen, ob dann unsere Rasselbande wieder ihre offensive Qualität auf den Platz bringt.“

Personell sind beide Lager sehr unterschiedlich aufgestellt. Während der TuS weitestgehend komplett starten kann, fehlen dem SVM wie schon im Pokal gleich mehrere Akteure. Allerdings hat das ja auch am Mittwoch gegen den BSV zumindest nicht geschadet.

Die weiteren Partien in der Übersicht:

TuS Mörschied II – SV Heimbach (Sonntag, 13 Uhr). Der mit Spitzenreiter VfR Baumholder punktgleiche Tabellenzweite aus Mörschied empfängt das noch punktlose Schlusslicht. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Dennoch hat der SVH ein gutes Team, das durchaus auch in Mörschied seine ersten Saisonpunkte holen kann.

Alle weiteren Partien starten am Sonntag um 15 Uhr:

Bollenbacher SV – SG Unnertal. Die Gastgeber empfangen in Kirchenbollenbach den Aufsteiger und wollen den Negativtrend stoppen. Zwei Punkte aus vier Spielen und das Pokal-Aus gegen den SV Mittelreidenbach am Mittwoch sind sicherlich nicht das, was der BSV eingeplant hat. Nun kommt die mit sieben Punkten gut gestartete SG Unnertal und wird sicherlich nicht freiwillig die Punkte im Daal lassen.

Spvgg Fischbach – FC Bärenbach. Die sieben Punkte, die die Gastgeber bislang ergattert haben, sind sicherlich nicht optimal, aber durchaus eine solide Ausbeute, die für den sechsten Tabellenplatz reicht. Die vier Punkte des Gastes wirken dagegen nicht überzeugend. Das täuscht allerdings ein wenig, weil der FCB bislang fast nur Topteams als Gegner hatte: Der TuS Hoppstädten, der SV Buhlenberg, die SG Unnertal und der VfR Baumholder II kreuzten mit dem FCB schon die Klingen. Insofern ist das Nachbarschaftsduell in Fischbach völlig offen und könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Beide stehen sich auch im bälde im Kreispokal-Achtelfinale gegenüber.

SV Buhlenberg – VfR Baumholder II. Den Fünften aus Buhlenberg (neun Punkte) und den Spitzenreiter trennt lediglich ein Punkt. Der SVB brennt darauf, die Gäste zu schlagen und so in der Tabelle an ihnen vorbeizuziehen.

FC Brücken – ASV Langweiler/Merzweiler. Beide Teams haben drei Punkte auf dem Konto und konnten ihren ersten Saisonsieg in der Vorwoche einfahren. Der FCB hat damit den kompletten Fehlstart abgewendet und möchte mit dem nächsten Dreier eine Aufholjagd beginnen und sich weiter nach vorne arbeiten.

Spvgg Wildenburg – SG Rhaunen/Bundenbach. Beide Teams haben erst einmal verloren. Bei den Gästen kommt noch ein Unentschieden dazu, sodass die Spvgg mit ihren neun Zählern zwei Punkte vor den Gästen liegt. In dem Derby in Schauren will die Spvgg Wildenburg nach der etwas unerwarteten Niederlage in Langweiler den nächsten Dreier einfahren und sich weiter an der Tabellenspitze festsetzen.

SV Niederwörresbach – SV Weiersbach: Beide Teams sind mit sechs (SVN) und vier (SVW) Punkten solide gestartet. Nun gilt es, die Weichen für eine ruhige Saison zu stellen und sich mit einem Dreier im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. In früheren Zeiten standen sich beide auch schon in der Landesliga gegenüber.