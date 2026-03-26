Im Team des TSV Hargesheim steckt auf dem Papier viel Potenzial. Doch das spiegelt sich in der Tabelle nicht wider. Trainer Robin Schmidt begibt sich auf Ursachenforschung.
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Mit lediglich 17 Punkten auf der Habenseite liegt der TSV Hargesheim auf Platz zwölf der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach und muss aufpassen, nicht weiter abzurutschen und in die Abstiegszone zu geraten. „Das Ziel ist ganz klar der Klassenverbleib“, betont TSV-Trainer Robin Schmidt, der das Team seit Oktober betreut.