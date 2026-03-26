Hargesheimer im Abstiegskampf Schmidt ist sicher: „Wir schaffen das“ Jens Fink 26.03.2026, 11:55 Uhr

i Wie der TSV Hargesheim kämpft auch die SG Gräfenbachtal (schwarze Trikots) mit Torwart Sebastian Bohr um den Klassenverbleib. Am Sonntag geht es nach Bad Sobernheim. Klaus Castor

Im Team des TSV Hargesheim steckt auf dem Papier viel Potenzial. Doch das spiegelt sich in der Tabelle nicht wider. Trainer Robin Schmidt begibt sich auf Ursachenforschung.

Mit lediglich 17 Punkten auf der Habenseite liegt der TSV Hargesheim auf Platz zwölf der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach und muss aufpassen, nicht weiter abzurutschen und in die Abstiegszone zu geraten. „Das Ziel ist ganz klar der Klassenverbleib“, betont TSV-Trainer Robin Schmidt, der das Team seit Oktober betreut.







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