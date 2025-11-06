Aufwärtstrend in Hargesheim Schmidt hat wieder eine Einheit geformt Jens Fink 06.11.2025, 12:12 Uhr

i Beim TSV Hargesheim (rote Trikots) läuft es wieder rund. Edgar Daudistel

Erster gegen Zweiter – so lautet die Konstellation in Seibersbach, wo die beiden Top-Teams der A-Klasse Bad Kreuznach aufeinandertreffen. Der VfL Simmertal kann im Erfolgsfall bis auf einen Zähler an die SG Soonwald heranrücken.

Mit nur 13 Punkten liegt der TSV Hargesheim auf Platz elf der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach enttäuschendem Start hat sich der Verein vor vier Wochen von Trainer Sebastian Muth getrennt und Robin Schmidt als neuen Coach für die erste Mannschaft bestimmt.







