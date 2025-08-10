Auch nach dem zweiten Spieltag steht die SG Soonwald auf Tabellenplatz eins der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Bei der von Personalsorgen geplagten SG Eintracht Bad Kreuznach II gelang dem Team ein 3:0-Auswärtserfolg. Einen Kantersieg landete der VfL Simmertal, der Bavaria Ebernburg mit 8:1 vom Platz fegte. Ein Torfestival gab es zudem in Hackenheim, wo die Hausherren gegen die SG Alsenztal mit 3:8 unter die Räder kamen. Richtig dicke kam es für Schlusslicht SG Gräfenbachtal, das nach dem deutlichen 0:9 der Vorwoche gegen die SG Soonwald mit dem 2:7 auf eigenem Platz gegen die SG Hüffelsheim II erneut eine herbe Klatsche hinnehmen musste. Und das ausgerechnet im beliebten Wallhäuser Kerbespiel.

SG Gräfenbachtal – SG Hüffelsheim II 2:7 (1:5). Nach der frühen Führung durch Felix Jost (1.) sorgten Nikolai Staub (22.), Matteo Rehbein (37.), Tim Krafft (38.) und Abdo Sido (40.) für die klare Führung der Gäste. Tim Steinbach gelang für die SG Gräfenbachtal lediglich ein Treffer im ersten Durchgang (18.). Nach dem Seitenwechsel machten erneut Staub (53.) und Maximilian Mathern (85.) den SGH-Sieg perfekt, an dem auch ein weiterer Treffer von Gräfenbachtal-Spieler Luca Ender (55.) nichts änderte. „Wir waren chancenlos“, resümierte Heiko Meisenheimer, der Trainer der Gastgeber. Er wollte aber die hohe Niederlage nicht überbewerten. „Immerhin haben wir gegen die beiden besten Teams der Liga gespielt. Daher ist die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut“, betonte Meisenheimer.

SG Eintracht Bad Kreuznach II – SG Soonwald 0:3 (0:1). Durch einen individuellen Abwehrfehler geriet die Eintracht in der 36. Minute durch den Treffer von Lukas Gohres in Rückstand (36.). Im zweiten Durchgang legten Leon Kellerer (71.) und erneut Gohres (79.) nach. „Der erste Erfolg war, dass wir vollständig antreten konnten“, bilanzierte Eintracht-Trainer Sandro Schlitz, der sich mit der Leitung seiner Elf gegen eine starke SG Soonwald durchaus zufrieden zeigte. „Wir sind in der Liga angekommen und müssen sehen, dass wir gegen schwächere Teams als die SG Soonwald unsere Punkte holen“, sagte Schlitz.

TuS Hackenheim II – SG Alsenztal 3:8 (2:2). Ein Schützenfest und ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer am Felseneck. „50 Minuten lang sind wir das klar bessere Team und gehen zwei Mal in Führung. Danach hatten wir Pech mit zwei Elfmetern gegen uns und konnten uns nicht entscheidend absetzen“, berichtete der Hackenheimer Coach Christoph Wilhelm, dessen Team durch Tore von Federico Prina (8.) und Dustin Alsleben (19., 49.) drei Mal vorlegen konnte. Serdar Yildiz (16.), Julian Aff (39.) und erneut Yildiz mit seinem zweiten verwandelten Foulelfmeter (54.) glichen aus. Nach dem Doppelschlag von Dennis Weber (59.) und erneut Yildiz (60.) verloren die Hackenheimer komplett den Faden. „Von jetzt auf gleich“, kommentierte ein fassungsloser Wilhelm. Erneut Aff (63.) und Weber (89.) sowie Norbert Dezsi (85.) sicherten den Auswärtssieg der Alsenztaler.

TSV Hargesheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 0:1 (0:1). Gegen kämpferische und defensiv gut positionierte Rheinhessen taten sich die Platzherren schwer. Ein von der Abwehr der Pfaffen-Schwabenheimer aus der Not heraus weit nach vorn geschlagener Ball segelte über die Abwehrkette der Hargesheimer und wurde vom Außenstürmer der Rheinhessen dem aufgerückten Janis Hamacher genau vor die Füße gelegt, der den Ball langsam, dafür aber punktgenau ins lange Eck schob und so das Tor des Tages erzielte (19.). „Wir waren dominant, aber der Gegner hat im Kollektiv gut verteidigt“, resümierte TSV-Trainer Sebastian Muth.

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Nordpfalz 4:0 (1:0). Einen überzeugenden Auftritt zeigte das Team von Karadeniz, bei dem Torjäger Benhur Bayir einmal mehr überragte und alle vier Tore der Bad Kreuznacher erzielte (42., 55., 68., 88.). „Die ersten zehn Minuten haben wir geschlafen, und die SG Nordpfalz hatte zwei hundertprozentige Torchancen. Danach sind wir aufgewacht und haben vor allem in der zweiten Hälfte überragend gespielt“, schwärmte Abdulkerim Senel, der Abteilungsleiter bei Karadeniz.

VfL Simmertal – Bavaria Ebernburg 8:1 (4:0). Hoch überlegen zeigte sich der Bezirksliga-Absteiger bei seiner Heimpremiere. Je zwei Mal Dominik Frey (26., 39.) und Enes Softic (27., 52.) sowie Ricardo Ridder (31.), Marcel Müller (54.), Jannik Thomas (58.) und Christoph Alt (90.) schossen den klaren Sieg heraus. Fabian Wurmehl gelang lediglich der Ehrentreffer für die Ebernburger (64.). „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Die Ebernburger hatten im ganzen Spiel nur eine richtige Torchance“, kommentierte Timo Heinrich, Abteilungsleiter Fußball beim VfL.

TuS Waldböckelheim – FC Bad Sobernheim 2:3 (1:3). Früh kalt erwischt wurden die Platzherren im Derby. Tumaj Dehghan brachte die Gäste in Führung (9.), die Konrad Maxeiner umgehend ausbaute (13.). Marcel Gattung konnte für die Waldböckelheimer verkürzen (42.), doch kurz vor dem Pausenpfiff erzielte erneut Dehghan das dritte Tor für die Felkestädter (44.). Nach dem erneuten Anschlusstreffer durch Marian-Daniel Tanasie (49.) keimte bei den Waldböckelheimern wieder Hoffnung auf, doch der ersehnte Ausgleichstreffer fiel nicht mehr. „Wir haben uns schwergetan“, kommentierte TuS-Betreuer Lars Webler.

SV Medard – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 1:4 (1:0). Zunächst lief es gut für die Hausherren. Paul Hildebrandt brachte die Medarder früh in Führung (9.), die bis zur Pause Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch das Team von Glan die Regie. Maik Seng (49.), Hannes König (50.), Marek Peters (72.) und Marc Giselbrecht (90.) schossen den klaren Sieg der Meisenheimer heraus. „In der ersten Hälfte konnten wir das Spiel noch offen gestalten und haben keine Chancen des Gegners zugelassen“, konstatierte SVM-Trainer Alex Raab. Nach dem Wechsel führten jedoch Unachtsamkeiten in der Abwehr des SVM zu Chancen für den Gegner. „Und die haben die Meisenheimer humorlos genutzt“, berichtete Raab.