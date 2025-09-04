Das erste große Spitzenspiel steht in der A-Klasse Bad Kreuznach an. Die beeindruckende Startserie der SG Soonwald steht in Lauschied bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II auf dem Prüfstand.

Einen guten Start in die Saison erwischte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. Nach fünf Spieltagen liegt die Elf vom Glan mit 13 Zählern punktgleich mit dem Zweiten, der SG Alsenztal, auf Platz drei in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. „Unser Ziel ist es, auch in diesem Jahr unter die Top fünf zu kommen“, gibt SGM-Trainer Fabian Müller die Richtung vor.

Nach einem dritten und einem fünften Platz strebt Müller in seinem dritten Jahr als Trainer eine vergleichbare Platzierung an. „Der Aufstieg ist kein Muss. Wenn es aber am Ende doch weiter nach vorne geht, nehmen wir das natürlich gerne mit“, präzisiert er. Der absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft ist auch für ihn die SG Soonwald, die sich mit guten Spielern verstärkt hat. „Auch die Erfolge im Verbandspokal und das beeindruckende Torverhältnis von 24:3 sprechen für die Soonwälder“, betont Müller.

Er zeigt sich zufrieden mit der Kontinuität seiner Mannschaft. „Wir haben wenig Fluktuation. Tom Paulus ist aus dem Team ausgeschieden, und zwei neue Spieler sind gekommen. Dazu hat Artur Marger, vorher Trainer beim SV Medard, als Co-Trainer die Position von Aaron Wildberger übernommen“, informiert Müller. Er integriert zudem in Maik Seng einen jungen Spieler aus der A-Jugend. Besonders freut den Coach, dass die beiden Langzeitverletzten Marcel Lörsch und Justus Poli wieder an Bord sind und wichtige Tore schießen. „Wir verfügen jetzt über einen breiten Kader, was sich bei den Spielen gerade in der zweiten Hälfte positiv auswirkt“, erläutert Müller.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Soonwald. „Mit guten Leistungen haben wir uns das Topspiel redlich verdient“, bekräftigt der SGM-Coach. Entsprechend selbstbewusst gehen die Meisenheimer in die Begegnung mit den Soonwäldern, die alle fünf Partien gewonnen haben. „Klar ist die SG Soonwald der Favorit. Aber nicht in jedem Spiel der Saison kann es für ein Spitzenteam optimal laufen“, sieht Müller die Chance für sein Team. „Wir werden alles reinwerfen, um Soonwald die Punkte abzuknöpfen. Ganz klar, wir wollen gewinnen“, betont Müller. (So tippt Fabian Müller: 2:1)

VfL Simmertal – FC Bad Sobernheim. „Im Pokal hat mich der VfL Simmertal enttäuscht, aber in der Liga ist die Mannschaft voll da“, sagt Müller. Er erwartet ein hochklassiges Spiel. (2:2)

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – Bavaria Ebernburg. Bei den Rheinhessen ist mitentscheidend, ob die „Erste“ das Team verstärken kann. Die Bavaria kämpft mit massiven personellen Problemen. (3:1)

SG Eintracht Bad Kreuznach II – TuS Waldböckelheim. Die Eintracht hat sich nach anfänglichen personellen Problemen gefangen. „Aber der TuS Waldböckelheim trainiert sehr viel und intensiv“, weiß Müller, der ein torreiches Spiel erwartet. (3:4)

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Alsenztal. Auf dem Kunstrasenplatz im Salinental zu spielen, ist für alle Mannschaften eine Herausforderung und könnte auch dem Tabellenzweiten zu schaffen machen. (2:1)

SG Gräfenbachtal – TuS Hackenheim II. Trotz des ersten Saisonsiegs in Ebernburg ist die SG Gräfenbachtal gefordert, sich weiter aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. „Allerdings ist die Mannschaft personell gebeutelt“, weiß der Meisenheimer Coach und sieht die Hackenheimer vorne. (1:3)

TSV Hargesheim – SG Nordpfalz. „Die Hargesheimer haben sich nach dem 0:8 gegen den SV Medard wieder stabilisiert“, sagt Müller, der den TSV im Duell mit dem Aufsteiger stärker einschätzt. (4:1)

SV Medard – SG Hüffelsheim II. Der kleine Sportplatz ist für den SV Medard ein Vorteil. Allerdings trifft das Team auf ein starkes Hüffelsheimer Kollektiv mit erfahrenen, ehemaligen Landesliga-Akteuren. (1:2)