Hargesheimer legen Protest ein Regelverstoß: Karadeniz-Spiel soll wiederholt werden Olaf Paare 06.11.2026, 11:09 Uhr

i Blickt die Bank des TSV Hargesheim bald in einem Wiederholungsspiel aufs Spielfeld? Michael Ottenbreit

Für Meckern gibt es im Südwesten seit 2025 eine Zeitstrafe. Doch was passiert, wenn der Schiedsrichter nur die Gelbe Karte zeigt? In der A-Klasse Bad Kreuznach ereignete sich so ein Fall, der erstinstanzlich zu einer Spielwiederholung führt.

Wird das A-Klassen-Spiel zwischen dem TSV Hargesheim und Karadeniz Bad Kreuznach wiederholt? Vieles deutet daraufhin. „Wir hatten Protest gegen die Wertung eingelegt, und die Gebietsspruchkammer hat uns Recht gegeben“, berichtet Robin Schmidt, der Spielertrainer der Hargesheimer Fußballer.







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