Der SV Medard hat die Chance verpasst, sich im Abstiegskampf der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Luft zu verschaffen. Er unterlag in einem Nachholspiel dem TuS Hackenheim II mit 0:1 (0:0).

Die Partei nahm in den letzten 20 Minuten Fahrt auf. Zunächst markierte Lukas Dudek das 1:0 für die Hackenheimer. Kurz darauf hatten die Gastgeber die Möglichkeit auszugleichen, doch Giovanni Firetti, der zuletzt noch doppelt für die Medarder getroffen hatte, scheiterte mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Marc Reekers. Weitere fünf Minuten später kam es bei einem Eckball der Medarder zu einem Gerangel. Der Medarder Steven Zeiss erhielt wegen eines Ellenbogeneinsatzes die Rote Karte, sein Widersacher Norman Alsleben musste für zehn Minuten runter. Die Hackenheimer schöpften ihr Drei-Spieler-Kontingent an Landesliga-Spielern aus, agierten mit einem Trio, das zuletzt in Hüffelsheim für die TuS-Erste aufgelaufen war. Die Medarder liegen weiter nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen.