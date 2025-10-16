SV Medard setzt auf Youngster
Raab sieht bei seinem Team noch Luft nach oben
Zu Gast bei Aufsteiger SG Nordpfalz: Felix Dickes (am Ball) und der TuS Waldböckelheim wollen weiter punkten.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Das ursprünglich am Sonntag angesetzte Spitzenspiel der A-Klasse Bad Kreuznach zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal wurde wegen diverser Feierlichkeiten bei den Gastgebern verschoben. Doch auch so hat der Spieltag seinen Reiz. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat sich der SV Medard im Mittelfeld etabliert. Mit dem bisherigen Saisonverlauf und der Entwicklung seiner Mannschaft zeigt sich der neue Trainer Alex Raab durchaus zufrieden. Etwas problematisch ist allerdings die recht dünne Personaldecke.

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport