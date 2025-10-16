Raab sieht bei seinem Team noch Luft nach oben

Das ursprünglich am Sonntag angesetzte Spitzenspiel der A-Klasse Bad Kreuznach zwischen der SG Soonwald und der SG Alsenztal wurde wegen diverser Feierlichkeiten bei den Gastgebern verschoben. Doch auch so hat der Spieltag seinen Reiz.

In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat sich der SV Medard im Mittelfeld etabliert. Mit dem bisherigen Saisonverlauf und der Entwicklung seiner Mannschaft zeigt sich der neue Trainer Alex Raab durchaus zufrieden.

Etwas problematisch ist allerdings die recht dünne Personaldecke.