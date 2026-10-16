A-Klasse-Verbleib ist das Ziel
Pascal Kohl macht SG Unnertal trotz null Punkten Mut
Pascal Kohl (links) ist zusammen mit Marco Scheidt bis zur Winterpause für die Trainingsarbeit bei der SG Unnertal zuständig.
Pascal Kohl (links) ist zusammen mit Marco Scheidt bis zur Winterpause für die Trainingsarbeit bei der SG Unnertal zuständig.
Stefan Ding

Die SG Unnertal ist ohne Zähler Letzter in der A-Klasse Birkenfeld. Den Mut verloren hat das Schlusslicht vor seinem Heimspiel am Sonntag gegen den ASV Langweiler/Merzweiler aber noch nicht. Pascal Kohl hat daran großen Anteil.

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Den zwölften Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld bestreitet die SG Unnertal mit einem neuen Trainerduo. Pascal Kohl und Marco Scheidt sind zumindest bis zur Winterpause zuständig, nachdem sich der Verein und der bisherige Trainer Gerd Bonenberger vor einiger Zeit einvernehmlich getrennt hatten.
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