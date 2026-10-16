Die SG Unnertal ist ohne Zähler Letzter in der A-Klasse Birkenfeld. Den Mut verloren hat das Schlusslicht vor seinem Heimspiel am Sonntag gegen den ASV Langweiler/Merzweiler aber noch nicht. Pascal Kohl hat daran großen Anteil.
Lesezeit 3 Minuten
Den zwölften Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld bestreitet die SG Unnertal mit einem neuen Trainerduo. Pascal Kohl und Marco Scheidt sind zumindest bis zur Winterpause zuständig, nachdem sich der Verein und der bisherige Trainer Gerd Bonenberger vor einiger Zeit einvernehmlich getrennt hatten.