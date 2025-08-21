Der Freitagabend hat es in der A-Klasse Birkenfeld in sich. Gleich zwei packende Duelle stehen zum Start des vierten Spieltags an.

Der vierte Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld bringt den Fans ein Derby, das zugleich ein Spitzenspiel ist. Bereits am Freitag um 19 Uhr empfängt nämlich der VfR Baumholder II die SG Unnertal zum Lokalkampf. Noch etwas wichtiger wird ein Sieg in diesem Derby, weil am Wochenende das Baumholderer Altstadtfest stattfindet und sicherlich keiner der Kontrahenten dort als Verlierer über die Kirmes schleichen möchte.

Das stellt auch VfR-Trainer Jonas Gedratis klar. Er sagt: „Es gab zwar in den vergangenen Jahren nicht so viele Berührungspunkte zwischen den beiden Vereinen. Deshalb ist das für uns nicht ein so extremes Derby, aber wir haben Altstadtfest und wollen nach dem Spiel nicht als Verlierer dorthin gehen.“

Sein Gegenüber Enrico Willrich sieht da in seinen Reihen eine etwas andere Denkweise. Er sagt: „Viele meiner Spieler und ich ja auch sind Baumholderer und haben schon beim VfR gespielt. Für uns ist das ein sehr brisantes Derby, das wir gewinnen wollen.“

Neben dem Derbycharakter bringt natürlich auch die sportliche Situation Pfeffer in die Partie. Im VfR und in der SG treffen zwei der insgesamt vier noch ungeschlagenen A-Klassen-Teams aufeinander. Die beiden Kontrahenten haben jeweils sieben Punkte gesammelt und liegen auf den Rängen drei und vier hinter den mit drei Siegen gestarteten Spitzenreitern Spvgg Wildenburg und TuS Mörschied II. Es geht also auch darum, sich in der Spitzengruppe festzusetzen, obwohl beide Trainer in diesem Punkt etwas bremsen. Gedratis sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Für uns ist ohnehin nicht der Aufstieg das Ziel.“ Und Willrich erklärt: „Wir sind super gestartet, und in der A-Klasse kann ohnehin jeder jeden schlagen. Wir haben ja nicht den Aufstieg als Ziel, sodass wir völlig ohne Druck spielen können.“

In Sachen Personal sieht es bei den Gästen, die laut ihres Trainers aus dem Vollen schöpfen können, etwas besser aus als bei den Gastgebern. „Uns fehlen ein paar wichtige Spieler. Marcel Gutendorf, Tim Simon und Andrew Austin müssen wir ersetzen“, sagt Gedratis.

Auch taktisch haben beide Trainer eine etwas andere Idee. Willrich erklärt: „Wir werden eher nicht hoch anlaufen, sondern etwas zurückgezogen spielen und es im Mittelfeld eng machen, um dort Ballgewinne zu haben und schnell umschalten zu können.“ Gedratis sagt dagegen: „Ich hätte gerne, dass wir viel den Ball haben und uns durchkombinieren und uns durch gutes Passspiel Chancen herausspielen.“

Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass in Baumholder zwei gute Teams aufeinandertreffen. Somit ist ein Derby zu erwarten, in dem es für beide Teams mehrere gute Gründe gibt, genau dieses spezielle Spiel zu gewinnen.

Die weiteren Partien der A-Klasse Birkenfeld:

FC Brücken – Bollenbacher SV (Freitag, 19 Uhr). Das absolute Topspiel der vergangenen Saison ist am vierten Spieltag der aktuellen Runde ein echter Krisengipfel. Beide Teams haben noch keinen Sieg und der FCB noch nicht mal einen Punkt. Dem BSV sind zumindest zwei Unentschieden gelungen. Dennoch ist eigentlich für beide Teams ein Sieg Pflicht.

FC Bärenbach – TuS Hoppstädten (Sonntag, 15 Uhr). Der FCB hat nach der Auftaktniederlage beim VfR Baumholder II anschließend vier Punkte gesammelt. Da diese durch ein 1:1 zu Hause gegen die SG Unnertal und zuletzt einen 4:0-Sieg in Buhlenberg zustande kamen, ist klar von einer aufsteigenden Tendenz zu sprechen. Der TuS Hoppstädten hat sechs Punkte durch Siege gegen den SV Heimbach und den SV Weiersbach. Es könnte eine recht ausgeglichene Partie entstehen.

Spvgg Fischbach – SV Heimbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Spvgg steht nach der Heimniederlage gegen den SV Weiersbach etwas unter Zugzwang und möchte ihr Punktekonto auf sieben erhöhen, um von den Abstiegsrängen entfernt zu bleiben. Doch auch der SV Heimbach, der nach dem schweren Startprogramm gegen die SG Unnertal, den TuS Hoppstädten und den SV Buhlenberg noch keine Punkte ergattert hat, will den ersten Dreier und hat nun definitiv einen Gegner auf Augenhöhe vor der Brust.

SV Weiersbach – TuS Mörschied II (Sonntag, 15 Uhr). Der TuS hat noch eine weiße Weste und durchaus die Möglichkeit, den vierten Sieg im vierten Spiel zu holen. Der SV Weiersbach hingegen hat bisher drei Punkte gegen die Spvgg Fischbach gesammelt und zudem zwei hohe Niederlagen kassiert. Der TuS ist der klare Favorit in dieser Partie.

SG Rhaunen/Bundenbach – SV Niederwörresbach (Sonntag, 15 Uhr). Die SG ist ein starker Aufsteiger, der bereits vier Punkte auf dem Konto hat. Doch auch der SVN ist mit sechs Punkten aus drei Spielen gut gestartet und liegt voll im Soll. Daher ist ein klarer Favorit schwer zu erkennen. Es ist alles möglich auf dem Rhaunener Rasen.

ASV Langweiler/Merzweiler – Spvgg Wildenburg (Sonntag, 15 Uhr). Dass die Gäste mit Topteams klarkommen, haben sie mit ihren Siegen gegen den FC Brücken, den BSV und den SV Niederwörresbach bewiesen. Nun geht es zum punktlosen ASV, und es gilt, die ungeliebten Hausaufgaben zu machen. Auf dem Papier eine klare Sache, aber die Spvgg Wildenburg kann nun zum ersten Mal beweisen, dass sie die Mentalität hat, die ein Team, das um die Tabellenspitze kämpft, braucht. Der ASV sammelte am Mittwoch allerdings Selbstvertrauen im Bad Kreuznacher Kreispokal mit einem Erfolg in Waldlaubersheim.

SV Mittelreidenbach – SV Buhlenberg (Sonntag, 15.15 Uhr). Der SVM mit nur einem ergatterten Zähler trifft auf den SVB, der mit sechs Punkten solide gestartet ist und zu den Aufstiegsaspiranten gehört. Die Gäste gehen daher favorisiert in die Begegnung.