Neu in der A-Klasse
Oberhausener wollen beim Aufstiegs-Roulette mitmischen
Im Kreispokal lieferten sich der VfL Simmertal (rote Trikots) und der TSV Bockenau ein intensives Duell. In die A-Klasse starten
Im Kreispokal lieferten sich der VfL Simmertal (rote Trikots) und der TSV Bockenau ein intensives Duell. In die A-Klasse starten beide mit Auswärtsspielen.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Auf den SV Oberhausen wartet eine spannende Saison, denn die A-Klasse Bad Kreuznach ist für die Mannschaft im doppelten Sinne Neuland. Der erste Spieltag verspricht interessante Duelle.

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Recht optimistisch und mit klarer Zielsetzung geht Bezirksliga-Absteiger SV Oberhausen in die neue Saison der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. „Bislang waren wir ja im Kreis Birkenfeld geduldet, und daher ist die Liga für uns natürlich Neuland“, erklärt SVO-Trainer André Müller, der das Team seit drei Jahren betreut und die A-Klasse als „sehr ausgeglichen“ einschätzt.
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A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport
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