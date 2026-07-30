Auf den SV Oberhausen wartet eine spannende Saison, denn die A-Klasse Bad Kreuznach ist für die Mannschaft im doppelten Sinne Neuland. Der erste Spieltag verspricht interessante Duelle.

Recht optimistisch und mit klarer Zielsetzung geht Bezirksliga-Absteiger SV Oberhausen in die neue Saison der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach.

„Bislang waren wir ja im Kreis Birkenfeld geduldet, und daher ist die Liga für uns natürlich Neuland“, erklärt SVO-Trainer André Müller, der das Team seit drei Jahren betreut und die A-Klasse als „sehr ausgeglichen“ einschätzt.