Der SG Soonwald schwimmen in der Fußball-A-Klasse die Felle davon. Aufgrund der dritten Niederlage in Folge rücken die Aufstiegsplätze aus dem Blickfeld. Bezwinger VfL Rüdesheim ist dagegen obenauf.

Einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach machte Tabellenführer TuS Winzenheim, der sich auswärts bei Karadeniz Bad Kreuznach mit 3:2 behauptete und mit 53 Punkten weiter unangefochten an der Spitze steht. Im Duell der Verfolger setzte der VfL Rüdesheim seine Siegesserie fort und gewann auf eigenem Platz gegen die SG Soonwald mit 2:1. Damit bleibt das Team vom Rosengarten mit 48 Punkten und weiterhin fünf Zählern Abstand hinter dem Spitzenreiter auf Rang zwei. Mit 44 Punkten und nach drei Niederlagen in Folge droht die SG Soonwald den Kontakt zur Tabellenspitze zu verlieren. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die zuletzt etwas Hoffnung schöpfte, musste erneut Federn lassen und bleibt Tabellenletzter.

TuS Hackenheim II - TuS Roxheim 2:3 (0:0). Alle Tore fielen erst nach der Pause. Niclas Reimann (62.) und Eric Sommer (70.) brachten die Gäste in Front. Tim Meisenheimer (79.) erzielte den Anschlusstreffer, doch postwendend erhöhte Nico Richter für die Roxheimer auf 3:1 (80.). Dustin Alsleben traf für die Hackenheimer in der zweiten Minute der Nachspielzeit, doch der Treffer kam zu spät, um die Niederlage abzuwenden. Kurz vor Spielende quittierte ein Roxheimer Spieler seine Zehn-Minuten-Strafe mit einer abfälligen Geste, was der Schiedsrichter mit der Roten Karte ahndete. „Wir hatten uns mehr vorgenommen“, betonte der Hackenheimer Trainer Christoph Wilhelm. Seine teils „schläfrig und behäbig“ agierenden Spieler hatten den Gegner förmlich zum Toreschießen eingeladen. „Wir hatten oft keinen richtigen Zugriff und sind dann dem Ball hinterhergelaufen“, ärgerte sich Wilhelm.

Karadeniz Bad Kreuznach - TuS Winzenheim 2:3 (1:3). Zunächst sah es gut aus für die Hausherren, die Benhur Bayir früh in Führung brachte (4.). Doch mit einem fulminanten Sonntagsschuss aus 25 Metern gelang Klaudio Rexhepi der Ausgleich (23.). Enes Softic legte mit einem Foulelfmeter nach (35.), und Ahmet Sayim erhöhte für die Winzenheimer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 (45.+4). Nach dem Seitenwechsel drückte Karadeniz auf den Ausgleich. Nach dem Anschlusstreffer durch Bayir (90.) hatten die Bad Kreuznacher in der Nachspielzeit sogar noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch das erlösende Tor fiel nicht mehr. „Meine Spieler haben in der ersten Hälfte das Zentrum des Gegners nicht konsequent genug attackiert“, resümierte Karadeniz-Trainer Metin Özen und ergänzte: „Leider hat meine spielerisch stark agierende Mannschaft selbst beste Chancen nicht verwertet. Wir hatten es in der Hand.“

FC Bad Sobernheim - SG Gräfenbachtal 1:1 (1:1). In der 30. Minute brachte Marcel Marquis die Hausherren in Front, doch nur zwei Minuten später gelang Luca Ender der Ausgleich für die Gräfenbachtaler (32.). „Es war kein schönes Spiel auf einem schwer zu bespielenden Platz. Immerhin haben beide Mannschaften versucht, Fußball zu spielen, doch auch die Tore fielen eher zufällig“, kommentierte FC-Trainer Axel Neumann, der sein Team leicht im Vorteil sah, das Remis aber als „gerecht“ wertete.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II - SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 4:2 (1:0). Das Team vom Glan ließ nichts anbrennen. Tom Paulus (45.+2), Sven Mohr (57.) und Hannes König (65., 80.) schossen den Sieg heraus. Erst spät gelangen Claudius Dominiak noch zwei Tore (87., 90.) für unverdrossen kämpfende Merxheimer. „In der ersten Hälfte hätten wir ein, zwei Tore mehr machen können. Aber der Sieg geht absolut in Ordnung“, resümierte der Meisenheimer Coach Fabian Müller, der den Kampfgeist der Merxheimer würdigte.

VfL Rüdesheim - SG Soonwald 2:1 (1:0). Im Topspiel war VfL-Spielertrainer Baris Yakut der Mann des Tages. Mit seinen beiden Toren (31., 50.) schoss er seine Mannschaft zum umjubelten Sieg. Der Anschlusstreffer von Lars Flommersfeld (89.), Yakuts Pendant bei der SG Soonwald, konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. „Eine super Leistung“, attestierte Yakut seinen Mannen, die große Leidenschaft auf den Platz gebracht hatten. „Wir waren dem Gegner mental überlegen und vielleicht einen Tick cleverer“, bilanzierte ein rundum zufriedener Yakut.

TSV Langenlonsheim/Laubenheim - TSV Hargesheim 1:2 (1:1). Nach einer mit den Toren von Maurice Wingenter (12./Langenlonsheim) und Kacper Schätzel (35./Hargesheim) in jeder Hinsicht ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Hargesheimer zu Beginn des zweiten Abschnitts das Glück auf ihrer Seite, als Noah Daugherty einen Freistoß an Freund und Feind vorbei flach im langen Eck unterbrachte (47.). Das reichte den Hargesheimern zum Sieg. Trotz der Niederlage lobte Ferdi Özcan seine Spieler, die alles gegeben und bei einem Lattentreffer Pech hatten. „Stattdessen segelt ein Freistoß aus dem Halbfeld unglücklich bei uns ins lange Toreck“, bedauerte der TSV-Coach.

SG Alsenztal - TuS Pfaffen-Schwabenheim II 2:1 (0:0). Auf einem schwer bespielbaren Platz entwickelte sich ein engagiertes Kampfspiel mit vielen Nickligkeiten. Stefan Dechert erzielte die Führung für die Gastgeber (47.), die Leon Hattemer egalisierte (61.). In der 90. Minute gelang Horatio Dumke dann der Siegtreffer für die SG Alsenztal. „Mit dem Tor in der letzten Minute natürlich ein glücklicher, aber auch verdienter Sieg“, bilanzierte Alsenztal-Coach Lars Weingärtner.

SV Medard - SG Eintracht Bad Kreuznach II 2:0 (0:0). In einer Partie auf eher mäßigem Niveau hatte die Heimelf letztlich die Nase vorn. Lars Ockert (60.) und Giovanni Campagnolo (76.) trafen für die Medarder. „Im Großen und Ganzen verdient gewonnen“, kommentierte SV-Trainer Artur Marger.